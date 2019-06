Airbus passera à six A320neo par mois à Tianjin

C'est désormais définitivement confirmé : le site d'Airbus à Tianjin en Chine passera bien à six Airbus A320 par mois à compter de l'année 2020. La chaîne assemble actuellement cinq moyen-courriers par mois. Lancé en 2008 dans le cadre d'une joint-venture entre Airbus et plusieurs industriels chinois de l'aéronautique, le site de Tianjin a livré son premier A320 en juin 2009. Il s'est depuis enrichi d'un centre de finition (aménagement cabine passagers, peinture livrée) et de livraison pour A330. La coopération entre le constructeur européen et l'industrie aérospatiale chinoise génère actuellement 641 M$ par an, l'objectif étant d'atteindre le milliard de $ en 2020.