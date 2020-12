Airbus nous prépare-t-il quelque chose de derrière les fagots ?

Une note de la Cour d'appel des Etats-Unis

C'est une note d'opinion de l'US Court of Appeals dans un long conflit juridique qui oppose General Electric à Raytheon, désormais maison-mère du motoriste concurrent Pratt & Whitney, autour de brevets, qui a suscité l'intérêt de l'agence Bloomberg. L'affaire remonte à 2014, année durant laquelle Pratt & Whitney avait déposé un brevet intitulé “Gas Turbine Engine with Low Stage Count Low-Pressure Turbine". Deux ans plus tard, General Electric avait contesté le brevet au motif que les technologies "protégées" étaient en fait d'ores et déjà largement utilisées dans la motorisation des avions. Or, la très récente note de décembre de l'US Court of Appeals fait apparaître que "Airbus a sollicité General Electric sur une nouvelle motorisation destinée à un avion mono-couloir en développement". Comme l'indique Bloomberg, il n'est pas précisé "si cette nouvelle motorisation serait destinée à un appareil déjà existant ou à un nouvel avion".

Le cours normal des choses ?

Interrogé par Bloomberg, General Electric a répondu "qu'il passait constamment en revue avec tous les avionneurs, Airbus et Boeing inclus, toutes les pistes technologiques envisagées pour la motorisation d'avions de nouvelle génération et que le détail de ces discussions était confidentiel". De son côté, Airbus indique être "dans un dialogue permanent avec les motoristes sur les avancées technologiques et les innovations en matière de propulsion" et que "beaucoup d'études sont en cours et toutes ne vont pas jusqu'au bout". Bloomberg a demandé son point de vue à un analyste qui dresse plusieurs pistes dont celle "d'une manoeuvre d'Airbus pour continuer à mettre la pression sur Boeing" qui avait son projet d'avions de 220 à 260 sièges pour "occuper le milieu du marché", soit cet espace entre mono-couloirs et bi-couloirs que les Airbus A321LR et A321XLR occupent désormais avec près de 400 ventes à leur actif.

Une aile tout carbone pour la famille Airbus A320neo ?

Possible que Bloomberg se soit "emballé" pour rien d'autant que le conflit juridique entre les deux motoristes américains remonte en fait aux débuts du Pratt & Whitney PW1100 et du CFM Leap-X. Sauf que dans une note récente de prospective sur Airbus, la banque Jefferies évoque noir sur blanc le scénario que face aux pressions gouvernementales européennes sur la question des émissions de CO2, il ne peut être exclu que le constructeur européen ne lance pas de "nouvelles améliorations technologiques incrémentales" sur les appareils existants. Et d'évoquer un Airbus A350neo et surtout une voilure tout carbone conçue et développée pour les A321neo et peut être les A320neo". Ce qui appellerait à de nouveaux moteurs ?