Airbus mise sur 64 A320neo par mois d'ici fin juin 2023

Airbus prépare sa supply chain à une forte reprise

Le scénario retenu par Airbus depuis le premier trimestre 2020 n'a pas varié : le constructeur européen table toujours sur "un retour aux niveaux d’avant-crise COVID entre 2023 et 2025 pour le marché des avions commerciaux, sous l'impulsion du segment des monocouloirs". Et de confirmer "une cadence de production moyenne pour la famille A320 de 45 appareils par mois au T4 2021". Même chose pour la famille A220 qui est aujourd'hui à une cadence d'environ cinq appareils par mois à Mirabel et Mobile : la cadence mensuelle sera portée à "environ six avions par mois début 2022".

64 A320 par mois d'ici juin 2023

Airbus prévoit une forte reprise de la demande en monocouloirs par paliers successifs et donc demande à ses fournisseurs de "planifier les investissements nécessaires et de sécuriser les capacités de long terme permettant de garantir les cadences de production, en phase avec les prévisions de reprise". A eux de se mettre en ordre de bataille pour sécuriser une cadence ferme de 64 appareils de la famille A320 d'ici le deuxième trimestre 2023. Le constructeur travaille même sur des scénarios de cadence mensuelle de 70 A320 d'ici le premier le premier trimestre 2024 et même sur "des opportunités de cadences allant jusqu’à 75 avions par mois d’ici à 2025". Sur la famille A220, le scénario d'une "cadence de production mensuelle de 14 appareils d'ici le milieu de la décennie" est même envisagé.

A330 et A350 : la relance s'annonce plus longue

Sur le segment des long-courriers, la relance s'annonce plus longue. La production de la famille A330 est maintenue à une cadence moyenne de deux par mois tandis que les cadences mensuelles de l'A350, actuellement à cinq unités, devrait passer à six d'ici l'automne 2022.