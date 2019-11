Airbus livre son premier H145 à Airlift

Créé en 1999, Airlift a été un pionnier dans les opérations d'hélicoptères en Grèce, où l'opérateur s'est bâti une solide réputation pour la qualité et la sécurité de ses services. Le nouveau H145 sera le cinquième hélicoptère à rejoindre la flotte Airbus d'Airlift, qui est actuellement composée de modèles de la famille H125, H130 et H135.

« Nous apprécions la polyvalence du H145 pour effectuer différents types de missions, ainsi que sa cabine spacieuse et confortable, qui devrait être bien accueillie par nos clients », a déclaré Alexandros Papadospyridakis, PDG d'Airlift.

« Airlift est un partenaire de longue date pour Airbus », a déclaré Henri Stell, directeur des ventes européennes chez Airbus Helicopters. « Nous croyons que le H145, avec ses caractéristiques de sécurité améliorées, son excellent taux de disponibilité et son entretien facile, sera un ajustement exceptionnel pour que Airlift puisse continuer à développer ses activités aériennes ».

L'Airbus H145 est le leader du marché des hélicoptères bimoteurs légers, intégrant un système avionique Helionix innovant et un pilote automatique à 4 axes. La combinaison de vitesse et de performance de la machine, ainsi que sa grande cabine et ses portes à chargement arrière, en font l'hélicoptère de choix pour une variété de missions civiles dans le monde entier.