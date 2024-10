Airbus livre 497 avions sur les neuf premiers mois de 2024

9 livraisons de mieux par rapport aux neuf premiers mois de 2023

Avec 497 avions commerciaux livrés sur les neuf premiers mois de 2024, Airbus fait neuf livraisons de mieux par rapport à la même période de 2023 (488) et presque aussi bien que sur la même période de 2018 (503). La version "verre à moitié plein". Mais celle du "verre à moitié vide" soulignera que l'objectif des 770 livraisons pour l'ensemble de l'année 2024 est encore à réaliser. En 2023, Airbus avait réussi à livrer 247 avions sur le dernier trimestre (octobre à décembre) pour arriver au final sur un total de 735. Le constructeur doit donc en livrer 273 sur le dernier trimestre 2024 pour arriver aux 770.

Les moyen-courriers toujours à la peine

Avec 441 moyen-courriers livrés sur les neuf premiers mois de 2024 contre 432 sur la même période de 2023, soit seulement neuf de mieux, d'une année sur l'autre, on voit bien que le secteur moyen-courriers est toujours à la peine, pénalisé par les difficultés persistantes de sa supply chain et notamment sur les filières moteurs et équipements de cabine. Sur les neuf premiers mois de 2019, Airbus avait livré 461 moyen-courriers.

56 long-courriers livrés en neuf mois

Du côté des long-courriers, le nombre des livraisons reste constant avec 56 livraisons sur les neuf premiers mois de 2024, 20 A330-900 et 36 A350, contre 56 sur la même période 2023, soit 18 A330-900, 2 A330-200 et 36 A350.