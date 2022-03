Airbus, le groupe ADP et Air Liquide s'associent pour préparer l'arrivée de l'hydrogène en aéroport

Airbus, le groupe ADP et Air Liquide ont annoncé la signature d'un protocole d'accord pour préparer l'arrivée de l'hydrogène dans les aéroports en 2035 dans le cadre du développement de l'avion à hydrogène.

Deux grandes études

Le partenariat annoncé aujourd'hui porte sur la réalisation d'études d'ingéniérie en vue de réaliser des infrastructures qui permettront l'acheminement de l'hydrogène. Dans un premier temps, une étude portant sur un panel représentatif d'une trentaine d'aéroports dans le monde permettra de déterminer les différentes configurations du développement et de l'approvisionnement en hydrogène liquide. Des scénarios et des plans détaillés seront ensuite élaborés pour les deux aéroports parisiens : Paris-CDG et Paris-Orly. Ces scénarios permettront de définir les infrastructures requises, le dimensionnement et l'implantation, lesquels devront prendre en compte l'ensemble des contraintes liées d'une part aux normes de sécurité industrielle et d'autre part à celles de l'aéronautique.

Prendre de l'avance

"Avec nos partenaires, nous sommes prêts à engager des études de faisabilité pour rendre possible l'intégration progressive de l'hydrogène sur les aéroports parisiens", explique Edward Arkwright, directeur général exécutif du groupe ADP. "Nous devons nous préparer dès aujourd'hui pour accueillir l'avion à hydrogène en 2035 en transformant nos aéroports en précurseurs du déploiement de l'hydrogène qui, avec d'autres solutions, comme les carburants alternatifs durables, permettra la décarbonation du transport aérien".