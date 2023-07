Airbus : le carnet de commandes frôle les 8 000 avions

Carnet de commandes d'Airbus : 921 avions de plus d'un semestre à l'autre

Au 30 juin 2023, le carnet de commandes d'Airbus n'était plus très loin des 8 000 avions, soit 7 967 appareils encore à livrer. Un volume jamais atteint par l'avionneur européen. Le carnet de commandes d'Airbus s'est donc enrichi de 921 avions par rapport au 30 juin 2022 (7 046) sous l'effet des contrats enregistrés sur le premier semestre 2023 et notamment des commandes passées par Air India et IndiGo pour un total de 750 mono-couloirs et bi-couloirs, soit 72 % des ventes nettes du semestre.

Maintenant il faut pouvoir accélérer les livraisons

Ces commandes sont une bonne nouvelle pour Airbus qui gagne ainsi des années de visibilité supplémentaires en termes de production industrielle. Néanmoins, ce volume historique du carnet de commandes ne s'explique pas uniquement par ces nouveaux contrats qui seront d'ailleurs suivis d'autres sur le deuxième semestre 2023. L'autre facteur est que le constructeur ne livre pas autant d'avions qu'il le voudrait. L'objectif des 720 livraisons sur 2022 n'a pu être tenu suite aux effets cumulatifs de la pandémie et de la guerre en Ukraine et les 720 livraisons annoncées pour 2023 s'annoncent compliquées. Du moins pour l'instant.

La nouvelle chaîne d'assemblage de Toulouse en croisière à partir de 2025

La réélection du président d'Airbus, Guillaume Faury, à la présidence du Gifas, a été une nouvelle fois l'occasion pour ce dernier de rappeler le "défi commun à l’ensemble des acteurs de la filière, celui des cadences et des livraisons. Alors, nous devons être à ce rendez-vous. Nous ne pouvons le manquer. Je compte sur chacune et chacun d’entre vous ". D'autant que si les sites existants (Toulouse, Hambourg, Mobile, Tianjin) reprennent progressivement de la vitesse, la nouvelle chaîne d'assemblage A321neo inaugurée à Toulouse montera en volume sur l'année 2024 et n'atteindra sa vitesse de croisière qu'à partir de 2025.