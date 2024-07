Airbus lance un plan d'économies dans sa division Avions commerciaux

Airbus lance un plan d'amélioration des performances

Airbus vient de lancer un plan d'amélioration des performances de sa division Avions commerciaux, rapporte Reuters qui s'appuie sur des sources industrielles citant une note adressée au personnel. Baptisé "LEAD", ce plan vise à réduire les coûts et à geler les embauches. "Certains emplois pourraient être supprimés et le nombre total de postes sera plafonné mais l'avionneur européen ne prévoit pas de plan de licenciement formel, déclare le directeur général de la division Avions commerciaux Christian Scherer dans la note, selon les sources", précise Reuters.

Des livraisons d'avions commerciaux à la peine

Le plan "LEAD", que certains n'hésitent pas à surnommer "LEAN", s'explique par les difficultés persistantes d'Airbus à livrer plus d'avions par rapport à ses objectifs initiaux. Cela avait été le cas en 2023 et cela sera encore le cas en 2024 puisque l'objectif initial des 800 livraisons pour cette année a été révisé à la baisse pour être ramené à 770 unités. Trente avions de moins, cela semble à priori peu mais cela représente un gros manque à gagner en termes de recettes puisque la quasi-totalité du prix de chaque avion est payée à la livraison. Airbus est confronté aux problèmes d'approvisionnement de sa supply chain ou chaîne des fournisseurs et cela dans les domaines des aérostructures, des moteurs et des équipements de cabine.

Une situation frustrante pour Airbus

Ces problèmes de supply chain créent une situation frustrante pour Airbus dont le carnet de commandes n'a jamais aussi été plein. A fin juin 2024, il comptait en effet près de 8 600 avions à livrer, soit pas moins de 618 unités de plus par rapport à la même date de 2023 et même pas moins de 1 309 de plus par rapport à la même date de 2019, avant le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Et cette situation frustrante pourrait encore perdurer un certain temps, certains observateurs tablant sur 2026. D'où le plan.