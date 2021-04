Est-ce que la cryogénie et la supraconductivité vont aider la motorisation électrique à prendre son envol sur les aéronefs, c'est ce que vise à déterminer le démonstrateur technologique sur banc au sol Ascend. Son but : démontrer que l'on peut nettement améliorer la chaîne propulsive électrique, en diminuant sa masse, la tension utilisée et en ayant recours au froid et aux matériaux supraconducteurs.