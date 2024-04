Airbus Helicopters vend au Japon et au Honduras du H225 et du H145

Trois Airbus H225 de plus pour les garde-côtes japonais

Les garde-côtes japonais ou Japan Coast Guard commandent trois Airbus H225 supplémentaires qui porteront le parc total à 18 exemplaires. La Japan Cost Guard vient d'ailleurs de réceptionner quatre exemplaires ces derniers mois : trois en décembre 2023 et un en février 2024. Des appareils qui avaient été commandé en avril 2020 et mars 2021. Les garde-côtes japonais ont régulièrement bâti leur flotte d'Airbus H225 avec des contrats à intervalles pour leurs missions de surveillance maritime et de service public dans le cadre de désastres naturels.

Le Honduras reprend deux Airbus H145 pour sa force aérienne

Egalement régulièrement touché par des catastrophes naturelles, le Honduras a signé pour deux autres Airbus H145 destinés à sa force aérienne pour ses missions de recherche & sauvetage, d'évacuations médicales et d'appui aux populations. Passée en avril 2023, la première commande portait déjà sur deux H145 et deux autres encore devraient suivre puisque le ministre de la Défense du Honduras a indiqué : "... Le fait que nous aurons six H145 dans les années à venir permettra à la population de se sentir plus en sécurité....".

Un bon premier trimestre 2024 pour Airbus Helicopters

Ces contrats ainsi que celui passé début mars par le chinois Skyco Leasing pour six H175 (suite de la commande passée en 2023 ?/ndlr) viennent conforter le bon premier trimestre d'Airbus Helicopters avec 40 ventes fermes dévoilées lors du dernier Salon mondial de l'hélicoptère ou Heli-Expo auxquelles s'ajoutent 115 engagements et options dans le cadre de contrats cadre avec l'opérateur saoudien THC et le Bristow Group.