Airbus Helicopters maintient sa position de leader mondial en 2019

Sur le plan civil, les H125 et H145 restent des best-sellers sur le marché avec respectivement 130 et 91 commandes en 2019. Airbus Helicopters a également renforcé sa position sur le marché militaire grâce à des succès clés avec des campagnes internationales, telles que 23 NH90 pour l’Espagne et 25 H225M principalement pour la Hongrie et l’Indonésie.

En 2019, Airbus Helicopters a déployé ses contrats de soutien global sur le plan militaire avec un contrat de soutien clé pour le NH90 en service dans l’armée allemande, les contrats Tigre, Cougar et Caracal en France, et une prolongation de cinq ans du soutien à vie contrat pour l’hélicoptère de reconnaissance armé (ARH) de l’armée australienne. Sur le plan civil, 250 hélicoptères supplémentaires ont été couverts par des contrats mondiaux HCare.

« La contribution accrue du soutien et des services et les gains clés dans le secteur militaire en 2019 soulignent l’importance de notre modèle d’affaires robuste. L’équilibre entre nos différentes sources de revenus nous permet de maintenir notre leadership mondial sur un marché civil et parapublic difficile », a déclaré Bruno Even, PDG d’Airbus Helicopters.

Airbus Helicopters continue d’investir dans son portefeuille de produits grâce à l’amélioration continue des produits afin de maintenir une gamme compétitive, comme avec la nouvelle version à cinq pales de l’hélicoptère bimoteur léger H145 qui sera certifié cette Année. Le H125 offrira à ses clients une augmentation de puissance qui leur permettra de transporter jusqu’à 190 kg supplémentaires. Le H135 offre maintenant un poids brut alternatif qui offre à ses opérateurs une charge utile supplémentaire de 120 kg.

Airbus Helicopters a également progressé avec une version militaire du H160, dévoilant une maquette grandeur nature. Le ministère Français des Forces armées a annoncé que le lancement de son programme d’hélicoptères légers interarmées, pour lequel le H160M a été sélectionné, a été avancé et permettra de reporter la première livraison à 2026.



Du point de vue de l’innovation, l’année 2019 a vu la réalisation de bons progrès dans les domaines d’autonomie, d’électrification et de connectivité qui prépareront la prochaine génération d’avions ADAV (aéronefs à décollage et atterrissage verticaux). Le démonstrateur CityAirbus entièrement électrique a effectué son premier vol, tout comme le prototype du système aérien sans pilote VSR700 conçu pour des applications militaires.