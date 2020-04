Airbus Helicopters : Le successeur du X3 est lancé

Nom de code : Racer

Trois ans. C’est le temps qu’il aura fallu à Airbus Helicopters, après avoir terminé les essais en vol du X3 et un record, pour définir un nouvel hélicoptère hybride. Ce nouveau démonstrateur haute vitesse, développé dans le cadre du programme européen Clean Sky 2, devrait voir son assemblage débuter en 2018, si l’on en croit l’hélicoptériste, et « devrait réaliser son tout premier vol en 2019 »..... Moins d'un an plus tard, le démonstrateur a un nom de code : Racer.......

L'expérience du X3

Le nouveau démonstrateur haute vitesse doit donc donner naissance à terme à une nouvelle famille d’hélicoptères, pas forcément conçue pour le marché «oil & gas », mais surtout pour répondre aux besoins des missions d’évacuation médicale d’urgence, ainsi que de recherche et sauvetage où la rapidité joue un rôle primordial. Deux concepts sont étudiés, dans le cadre de Clean Sky et Clean Sky II, visant à la construction de machines capables de dépasser les 200 kts (370 km/h). La division hélicoptère de Leonardo, ex-AgustaWestland, a fait le choix de poursuivre dans la voie du convertible. Du côté d'Airbus Helicopters, on s'appuie sur les retours d'expérience obtenus avec le X3. « On ne change pas une équipe qui gagne. Le X3 se caractérise par sa simplicité, son architecture ne comporte pas d’éléments basculants, d’autre part nous avons été surpris par son comportement au sens ou son domaine de vol s’est révélé supérieur à nos attentes », explique Tomasz Krysinski, directeur de la recherche et de l’innovation chez Airbus Helicopters.......

Evolutions technologiques

Mécaniquement donc, l’hélicoptère hybride est beaucoup plus simple puisqu’en exagérant à l’extrême il ne s’agit « que » d’ajouter des hélices. Cette for- mule sera un peu moins rapide qu’un convertible, mais il est évident qu’elle est destinée à évoluer. Ces évolutions technologiques pourraient se présenter sous plusieurs formes, concernant différents éléments qui compo- seront l’appareil. Elles concernent principalement plusieurs domaines majeurs, parmi lesquels figurent les hautes vitesses et les problèmes posés par la traînée tant au niveau de la cellule que de la tête de rotor, les hélices et l’anticouple, le rôle du rotor à grandes vitesses, les interactions aérodynamiques et enfin les gains de masse potentiels.......

Article complet à (re)découvrir en téléchargeant le fichier ci-dessous