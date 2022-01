Airbus Helicopters : le coup de pouce de l'Europe

Trois Etats européens pour 94 hélicoptères Airbus

Avec un total de 414 ventes nettes enregistrées en 2021 contre 268 en 2020, le carnet de commandes d'Airbus Helicopters va reprendre de la consistance. Et ce grâce au coup de pouce de l'Europe et notamment de trois Etats européens qui ont commandé pas moins de 94 hélicoptères dont 40 H160 par la France pour ses forces armées (ce qui aidera fortement aux futures ventes export). L'Europe représente pratiquement 25 % des ventes totales réalisées par Airbus Helicopters en 2021 et cette part n'est pas loin des 90 % sur le seul segment des hélicoptères militaires. Les plans de soutien ont donc bien été au rendez-vous pour aider Airbus Helicopters à passer la crise créée par la pandémie et à préparer l'avenir.

CityAirbus NextGen : le marché des taxis aériens

L'avenir passe notamment par le marché dit "de la mobilité aérienne urbaine" avec en toile de fond la problématique de la décarbonation. Un marché qui ne sera pas sans conséquence à long terme pour le segment des hélicoptères civils légers, estiment les gros opérateurs d'hélicoptères nord-américains et européens. L'émergence de taxis aériens à propulsion électrique ou eVTOL ou ADAVe est en cours et Airbus Helicopters est donc logiquement sur le créneau. Avec le dévoilement du CityAirbus NextGen en septembre 2021, le constructeur confirme qu'il se prépare aux futures évolutions du marché. Le CityAirbus est conçu pour transporter jusqu'à quatre passagers avec une autonomie de 80 km avec la capacité d'atteindre une vitesse de croisière de 120 km/h. Un long chemin technologique auquel participe le "FlightLab", un laboratoire volant à base de H130 et exclusivement dédié à la maturation des nouvelles technologies.

500 recrutements en 2022

Avec le soutien sans faille des Etats Airbus qui lui donne une visibilité industrielle sur dix ans, des livraisons qui ont aussi repris des couleurs en 2021 (338 contre 300 en 2020) et un programme d'innovations technologiques qui ne se limite pas au CityAirbus (travail également sur les carburants aviation durable, un programme d'hélicoptère lourd,....), Airbus Helicopters a besoin de talents. D'où une campagne d'embauches avec pas moins de 500 recrutements annoncés pour la seule année 2022.