Airbus Helicopters Inc. livre son premier UH-72B à la garde nationale américaine

Lakota, premier de 18 UH-72B

L'UH-72B est la dernière itération de l'appareil commercial éprouvé, disponible sur étagère, qui est l'hélicoptère utilitaire léger de l'armée de terre depuis l'attribution du premier contrat Lakota en 2006. L'armée de terre américaine tire parti des avantages d'un programme commercial sur étagère (COTS) en bénéficiant d'améliorations et de perfectionnements du produit tout au long de l'évolution de l'appareil, sans investir de fonds publics dans le développement de ces capacités.

Un dérivé du H145

Basé sur le H145, qui connaît un grand succès, l'UH-72B intègre des technologies qui augmentent à la fois la sécurité et les performances de vol, notamment le rotor principal à cinq pales, le rotor de queue caréné Fenestron, les turbomoteurs Safran Arriel 2E et la suite avionique Helionix conçue par Airbus. La suite Helionix comprend un pilote automatique avancé à quatre axes et double duplex pour assurer la protection de l'enveloppe de vol, le décollage automatisé et les approches entièrement couplées jusqu'au vol stationnaire. Airbus Helicopters, Inc. construit le Lakota sur son site de production de Columbus, dans le Mississippi, qui emploie près de 250 personnes, dont 40 % de vétérans américains.