Airbus Helicopters dévoile PioneerLab, son nouveau démonstrateur technologique bimoteur basé sur la plateforme H145

Un démonstrateur technologique sur base de la plateforme H145

Lors de la conférence nationale allemande sur l'aviation qui s'est tenue à Hambourg, Airbus Helicopters a dévoilé le PioneerLab, son nouveau démonstrateur technologique bimoteur basé sur la plateforme H145. Il complète la gamme des FlightLabs d'Airbus et se concentre sur les essais de technologies qui réduisent les émissions des hélicoptères, augmentent l'autonomie et intègrent des matériaux d'origine biologique.

30 % de gains de consommation visés par rapport à un H145 classique

"Avec le PioneerLab, nous poursuivons notre stratégie ambitieuse visant à tester et à faire mûrir de nouvelles technologies à bord de nos démonstrateurs d'hélicoptères", a déclaré Tomasz Krysinski, responsable des programmes de recherche et d'innovation chez Airbus Helicopters. "Le PioneerLab, basé en Allemagne sur notre site de Donauwörth, sera notre plateforme pour tester des technologies spécifiquement dédiées aux hélicoptères bimoteurs." Le PioneerLab vise à démontrer une réduction de la consommation de carburant allant jusqu'à 30 % par rapport à un H145 classique, grâce à un système de propulsion hybride électrique et à des améliorations aérodynamiques.

Des matériaux biosourcés et recyclés

À bord du démonstrateur, Airbus Helicopters testera également en vol des composants structurels fabriqués à partir de matériaux biosourcés et recyclés, qui visent à réduire l'empreinte environnementale sur l'ensemble du cycle de vie de l'appareil. L'entreprise a l'intention de produire les nouvelles pièces à l'aide de procédés qui réduisent la consommation de matériaux et d'énergie et améliorent la recyclabilité. D'autres activités de recherche porteront sur l'intégration des dernières technologies numériques dans le système de commande de vol de l'avion et les capteurs associés, afin d'accroître l'autonomie et la sécurité pendant les phases de vol critiques telles que le décollage et l'atterrissage.

Un système d'alerte en cas de collision avec le rotor

PioneerLab est partiellement cofinancé par le BMWK, le ministère fédéral allemand de l'économie et des actions climatiques, par l'intermédiaire de son programme national de recherche LuFo. Les FlightLabs d'Airbus Helicopters (PioneerLab ayant été précédé de Flightlab et DisruptiveLab) s'inscrivent dans la stratégie de l'entreprise visant à apporter des innovations progressives pour améliorer ses produits actuels et à faire mûrir la technologie pour les plates-formes futures. La campagne de vol du PioneerLab a déjà commencé sur le plus grand site allemand du constructeur, à Donauwörth, avec un système d'alerte en cas de collision avec le rotor, première brique technologique testée à bord du démonstrateur. La prochaine phase consistera à tester un système de décollage et d'atterrissage automatisé.