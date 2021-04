Airbus Helicopters avance sur le Racer

Un assemblage en bonne voie

Le Racer, acronyme de Rapid And Cost-Effictive Rotorcraft, soit le démonstrateur à grande vitesse d'Airbus Helicopters prend forme. Avec la réception du fuselage central, l’assemblage de cet hélicoptère hybride, héritier en droite ligne du programme X3, a commencé. Après la validation de la configuration aérodynamique en 2017, les sous-systèmes clé de l'appareil ont passé leur revue de conception préliminaire, ouvrant ainsi la voie à la fabrication des premiers composants un an plus tard, en 2018. Si l'assemblage final du prototype est prévu pour débuter au quatrième trimestre 2019, il a été quelque peu reculé sans parler des conséquences liées à la pandémie. Mais qu'importe, la construction de la machine est en bonne voie.

50 % plus vite que les hélicoptères conventionnels

Le Racer volera 50% plus vite qu’un hélicoptère conventionnel tout en consommant 15% moins de carburant, grâce à un système innovant d’éco-mode qui permet d’arrêter l’un des deux moteurs Safran Helicopter Engines Aneto-1X en vol de croisière. Ce concept devrait pouvoir ainsi générer une économie de carburant pouvant atteindre 15 %, et la possibilité de réaliser des missions plus longues. Un moteur électrique auxiliaire sera utilisé pour réactiver automatiquement et rapidement le moteur en veille lorsqu’un besoin de puissance supplémentaire sera nécessaire (accélération, atterrissage, manœuvre d’urgence, etc.).

Une campagne d'essais en vol pour 2022

Développé dans le cadre du projet European Research Clean Sky 2, qui implique 40 partenaires dans 13 pays européens, le programme Racer est l’un des projets les plus passionnants d’Airbus Helicopters. Le lancement de la campagne d'essais en vol interviendra en 2022.