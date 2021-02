Airbus Helicopter et le marché de remplacement des Puma britanniques

La Royal Air Force cherche un remplaçant à ses vénérables Puma

Mis en service à partir de 1971, les Puma de la Royal Air Force ont connu tous les engagements anglais de ces 50 dernières années (Irlande du Nord, Malouines, Irak, Afghanistan, Belize, Mozambique, Jamaïque, Zimbabwe…). 24 de ces exemplaires furent modernisés à partir de 2012 au standard Mk2 (nouveaux moteurs Malika 1A1, glass cockpit, contrôle de vol digital, communications sécurisées) pour tenir jusqu’en 2025. Alignant désormais 23 de ces appareils, la RAF commence ses prospections en vue d'un digne successeur.

Les européens à l’offensive

Présenté le 23 février, le programme de remplacement portera le nom NMH (New Medium Helicopter). Si les détails n’ont pas encore été dévoilés, plusieurs hélicoptéristes s’affrontent déjà. Airbus Helicopter propose non seulement le H225M Caracal, descendant légitime du Puma, mais aussi son dernier H175, issu de la gamme civile, qui serait militarisé à l’occasion. En effet, cet aéronef de 8T offrira un bon compromis pour les missions de soutien et de servitude. De son côté, Leonardo UK (ex Westland) propose son AW149 de 9T, et assure qu’il sera produit dans le Somerset.

La piste américaine

En juillet 2020, le ministre de la défense anglais a signé avec le Pentagone un accord-cadre, portant notamment sur le FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft). Ce vaste programme qui oppose le SB1 Defiant de Sikorsky/Boeing au V-280 de Bell vise au remplacement des UH-60 Blackhawk d’ici 2035. Le DOD s’engageant à partager les caractéristiques et informations relatives au futur contrat dans le but d’un achat commun. Bien que ces appareils ne seront pas disponibles avant une décennie, une ultime modernisation des Puma pourrait permettre d'assurer la jonction en attendant l’arrivée de l’hélicoptère américain. Si toutefois les cellules disposent encore d'un minimum de potentiel.