Airbus fait voler un hélicoptère entièrement automatisé avec une tablette

Vertex sur le FlightLab

Airbus a testé avec succès une nouvelle interface homme-machine (IHM) simplifiée ainsi que des fonctions autonomes avancées dans le cadre d'un projet dont le nom de code est Vertex. Ces technologies, développées par Airbus UpNext, sont contrôlées par une tablette tactile et visent à simplifier la préparation et la gestion des missions, à réduire la charge de travail des pilotes d'hélicoptères et à renforcer la sécurité. Le FlightLab d'Airbus Helicopters a volé de manière entièrement automatisée depuis le décollage, le roulage, le décollage, la croisière, l'approche et l'atterrissage au cours d'un vol d'essai d'une heure en suivant un itinéraire prédéfini. Pendant ce vol, le pilote a surveillé le système qui est capable de détecter les obstacles imprévus et de recalculer automatiquement une trajectoire de vol sûre. En cas de besoin, le pilote peut facilement modifier les commandes à l'aide de la tablette et reprendre la mission par la suite. Les essais en vol se sont déroulés du 27 octobre au 22 novembre sur le site d'Airbus Helicopters à Marignane, en France.

Un vol entièrement autonome du décollage à l'atterrissage

"Cette démonstration réussie d'un vol entièrement autonome du décollage à l'atterrissage est un grand pas vers la réduction de la charge de travail du pilote et la simplification de l'interface homme-machine que l'équipe Urban Air Mobility d'Airbus a l'intention de mettre en œuvre sur CityAirbus NextGen. Elle pourrait également avoir des applications immédiates pour les hélicoptères en vol à basse altitude à proximité d'obstacles grâce aux informations fournies par les lidars (système de télédétection par laser embarqués) ", a déclaré Michael Augello, CEO d'Airbus UpNext.

CDVE, capteurs et algorithmes

Airbus Helicopters poursuivra la maturation des différentes technologies qui composent Vertex : capteurs et algorithmes basés sur la vision pour la connaissance de la situation et la détection des obstacles ; commandes de vol électriques pour un pilotage automatique amélioré ; et une interface homme-machine avancée - sous la forme d'un écran tactile et d'un affichage porté sur la tête - pour la surveillance et le contrôle en vol.