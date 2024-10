Airbus et Toshiba vont développer conjointement un moteur supraconducteur de deux mégawatts.

De l'hydrogène liquide à -253°C comme carburant

Airbus UpNext, filiale à 100 % d'Airbus, et Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, la branche énergie du groupe Toshiba, vont coopérer et mutualiser leurs expériences sur les technologies supraconductrices pour les futurs avions à hydrogène. Dans le cadre de la recherche d'une décarbonisation de l'industrie aéronautique, les avions à hydrogène constituent l'une des solutions prometteuses pour parvenir à des émissions nettes nulles d'ici à 2050. Les technologies supraconductrices offrent un avantage unique pour ces avions, en utilisant de l'hydrogène liquide à -253°C comme carburant, mais aussi pour refroidir efficacement les systèmes de propulsion électrique. La technologie cryogénique pourrait permettre une transmission d'énergie presque ininterrompue au sein des systèmes électriques de l'avion, ce qui améliorerait considérablement leur efficacité énergétique et leurs performances.

Dépasser les limites des moteurs électriques supraconducteurs d'aujourd'hui

« Le partenariat avec Toshiba offre une occasion unique de dépasser les limites des moteurs électriques supraconducteurs partiels et conventionnels d'aujourd'hui. Grâce à cette collaboration, nous souhaitons mettre au point une technologie révolutionnaire qui pourrait ouvrir de nouvelles possibilités de conception, en particulier pour les futurs avions à hydrogène d'Airbus. Ce partenariat représente une étape naturelle et essentielle pour faire progresser la technologie des moteurs supraconducteurs afin de répondre aux besoins de l'industrie aérospatiale », a déclaré Grzegorz Ombach, Senior Vice President et Head of Disruptive R&T d'Airbus.

Un moteur supraconducteur de deux mégawatts

Les partenaires ont pour objectif de développer conjointement un moteur supraconducteur de deux mégawatts. L'accord a été signé à Tokyo, à l'occasion de Japan Aerospace 2024, par le Dr Grzegorz Ombach, Senior Vice President d'Airbus et Head of Disruptive R&T, et Tsutomu Takeuchi, Corporate Officer de Toshiba, responsable de l'activité Power Systems, et directeur de Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation. Ils ont été rejoints par Ludovic Ybanez, responsable chez Airbus du démonstrateur Cryoprop et de la technologie cryogénique, Airbus UpNext, et Kensuke Suzuki, responsable des nouvelles technologies, division des systèmes énergétiques, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation.

Après Cryoprop

Au cours des dix dernières années, Airbus s'est efforcé de dérisquer les technologies supraconductrices. Récemment, Airbus UpNext a lancé Cryoprop, un démonstrateur destiné à tester un système de propulsion électrique supraconducteur d'une puissance de deux mégawatts. Toshiba mène des activités de recherche et développement sur les applications de la technologie supraconductrice depuis près d'un demi-siècle et a lancé son propre prototype de moteur supraconducteur d'une puissance de deux mégawatts pour des applications de mobilité en juin 2022.

Une première réalisation

L'Airbus Tech Hub Japan a été annoncé en mai 2024. Cette initiative est conçue pour développer des partenariats dans le pays afin de faire progresser la recherche, la technologie et l'innovation dans l'aérospatiale et de repousser les limites pour préparer la prochaine génération d'avions. Le partenariat entre Toshiba et Airbus est la première réalisation de cette ambition au Japon.