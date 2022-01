Airbus et Tarmac Aerosave s'associent pour créer un centre de recyclage d'avions en Chine

TARMAC Aerosave et Airbus, un de ses actionnaires, se sont associés à la ville chinoise de Chengdu pour signer le 18 janvier 2022 un protocole d'accord portant création d'un futur centre de gestion de cycle de vie des avions en Chine. TARMAC Aerosave apportera quatre types d'expertises à la société qui va être ainsi créée : stockage, maintenance, transition et recyclage d'avions. Rappelons que TARMAC Aerosave travaille avec des certifications AESA (Agence Européenne de Sécurité Aérienne) et FAA (Autorité fédérale américain de l'Aviation civile), dans le respect des normes environnementales.

Anticiper des besoins de recyclage en Chine

Comme la vision des trois actionnaires fondateurs lors de la création de TARMAC Aerosave en 2007, c'est une anticipation des besoins exponentiels en gestion de la vie et de la fin de vie des avions chinois qui a mené à cet accord. "Ce projet renforce encore nos liens avec notre actionnaire Airbus et s'inscrit dans la stratégie d'exporter notre modèle et nos processus durables qui ont valeur de référence mondiale. Nous sommes fiers de les apporter en Chine, en nous rapprochant de nos clients asiatiques tout en participant à l'innovation aéronautique et à sa décarbonation. Merci à la ville de Chengdu de nous offrir cette opportunité", se réjouit Alexandre Brun, président de TARMAC Aerosave. D'ici fin 2023, les installations sur l'aéroport international de Chengdu-Shuangliu couvriront une surface de 80 hectares.

325 avions démantelés en quinze ans

Installée à Tarbes en 2007, puis à Teruel (Espagne) en 2013 et à Toulouse-Francazal en 2017, TARMAC Aerosave offre la plus grande capacité de stockage d'avions et de moteurs en Europe, appuyée par une expertise en maintenance, en transition et en recyclage. Les trois sites peuvent accueillir jusqu'à 280 avions, et l'activité de maintenance couvre les principales plateformes commerciales (Airbus, Boeing, ATR, Embraer). Par une approche soucieuse de l'environnement, TARMAC Aerosave continue de développer des techniques de déconstruction et de recyclage, reconnue par une certification ISO 14 001, et atteint un taux de valorisation de plus de 90%. TARMAC Aerosave détient également des certifications ISO 9001, EN 9110, EN 9120, et les agréments EASA/FAA Part 145 et EASA Part 147. TARMAC Aerosave a réussi en quinze ans à accueillir plus de 1200 avions, relivrer plus de 820 avions, et démanteler 325 avions et 170 moteurs.