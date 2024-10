Airbus et ses partenaires européens démontrent la collaboration entre les hélicoptères et les systèmes sans pilote

MUSHER...

Airbus Helicopters et ses partenaires ont effectué une démonstration à grande échelle d'un système homme-machine (MUM-T) développé dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne et portant le nom de code MUSHER. La démonstration a eu lieu en France et en Italie du 30 septembre au 9 octobre et a impliqué plusieurs hélicoptères pilotés et systèmes non pilotés connectés à un réseau MUM-T unique.

... L'exploitation conjointe d'hélicoptères et de systèmes aériens sans pilote

« L'exploitation conjointe d'hélicoptères et de systèmes aériens sans pilote offre de précieuses capacités de mission supplémentaires, telles qu'une meilleure connaissance de la situation, les systèmes aériens sans pilote partageant des vidéos en temps réel pour améliorer la prise de décision, tout en préservant les actifs et les ressources critiques », a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters. « Le succès de la démonstration MUSHER constitue une avancée majeure pour l'ambition d'Airbus, qui est de mettre en œuvre les capacités MUM-T en rassemblant le savoir-faire industriel européen au profit des clients militaires et civils », a-t-il ajouté.

FlightLab et VSR700

L'expérience a été menée par Airbus, qui a déployé le H130 FlightLab en tant que plateforme habitée et le système aérien sans pilote (UAS) VSR700 sur un terrain d'essai de la DGA. De son côté, Leonardo a effectué la démonstration avec un hélicoptère et un véhicule piloté en option. Thales, coordinateur du projet MUSHER, a fourni une station de supervision et une station de débriefing de la mission. Space Applications Services était en charge de la station de préparation de la mission. Indra a mené des activités de simulation en préparation de la démonstration, tandis que l'ONERA a fourni des études sur la charge de travail de l'équipage.

Différents scénarios en France et en Italie

La démonstration MUSHER a consisté en divers scénarios impliquant les différents avions volant simultanément en France et en Italie. Les missions étaient basées sur des concepts d'opérations définis par les ministères de la défense de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Un scénario, par exemple, mettait en scène des UAS et des hélicoptères pilotés dans le cadre d'une mission de lutte contre la piraterie. L'UAS effectuait initialement une mission de surveillance. Lorsqu'il a repéré une activité suspecte sur un bateau, l'hélicoptère habité a rejoint la scène et a pris le contrôle total de l'UAS en vue d'une intervention.

Niveaux d'interopérabilité (LOI) 2 à 4

Les essais en vol visaient à démontrer les niveaux d'interopérabilité (LOI) 2 à 4, depuis la réception directe des données de l'UAS par les hélicoptères pilotés et la station au sol, jusqu'au contrôle et à la surveillance de l'UAS à partir des hélicoptères. La démonstration a également permis de prouver que des hélicoptères pilotés et des UAS de différentes sociétés et de différents pays, opérant dans des zones éloignées, pouvaient être intégrés au sein d'un système MUM-T unique.

Développer un système générique européen MUM-T

MUSHER est un projet lancé dans le cadre du programme européen de développement industriel de la défense (EDIDP) lancé par la Commission européenne en décembre 2021. Le projet vise à développer un système générique européen MUM-T qui peut fonctionner de manière robuste dans des environnements multiples (civils, militaires ou mixtes), tout en réduisant la charge de travail de l'équipage et en offrant une capacité maximale en opération.