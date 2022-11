Airbus et le groupe Renault veulent faire avancer la recherche sur l'électrification avion

Airbus et Renault pour maturer les technologies liées au stockage de l'énergie

Airbus et le Groupe Renault ont signé un accord de recherche et développement qui vise à renforcer les transversalités et les synergies pour accélérer les feuilles de route d'électrification des deux entreprises, en améliorant leur gamme de produits respective. Ce partenariat aidera Airbus à maturer les technologies associées aux futurs avions hybrides-électriques. Dans le cadre de ce partenariat, les équipes d'ingénieurs d'Airbus et de Renault Group uniront leurs forces pour maturer les technologies liées au stockage de l'énergie, qui reste l'un des principaux obstacles au développement des véhicules électriques à longue autonomie.

Doubler la densité énergétique des batteries à l'horizon 2030

L'accord de coopération portera notamment sur les briques technologiques liées à l'optimisation de la gestion de l'énergie et à l'amélioration du poids des batteries, et recherchera les meilleures voies pour passer des chimies actuelles des cellules (lithium-ion avancé) à des conceptions entièrement solides qui pourraient doubler la densité énergétique des batteries à l'horizon 2030. Le travail conjoint étudiera également le cycle de vie complet des futures batteries, de la production à la recyclabilité, afin de préparer l'industrialisation de ces futures conceptions de batteries tout en évaluant leur empreinte carbone sur l'ensemble de leur cycle de vie.



"Pour la première fois, deux leaders européens issus d'industries différentes partagent leurs connaissances en ingénierie pour façonner l'avenir des avions hybrides-électriques. L'aviation est un domaine extrêmement exigeant en termes de sécurité et de consommation d'énergie, tout comme l'industrie automobile. Au sein du Groupe Renault, nos 10 années d'expérience dans la chaîne de valeur du véhicule électrique nous permettent de bénéficier d'un des meilleurs retours d'expérience du terrain et d'une expertise dans la performance des systèmes de gestion des batteries. Animées par la même ambition d'innover et de réduire l'empreinte carbone, nos équipes d'ingénieurs échangent avec celles d'Airbus pour faire converger des technologies transversales qui permettront à la fois d'exploiter des avions hybrides et de développer les véhicules de demain", a déclaré Gilles Le Borgne, EVP, Engineering, Groupe Renault.

Accélérer le développement des technologies de rupture nécessaires aux futures architectures d'avions hybrides

"Ce partenariat interprofessionnel avec Renault Group nous aidera à faire mûrir la prochaine génération de batteries dans le cadre de la feuille de route d'électrification d'Airbus", a déclaré Sabine Klauke, Chief Technical Officer d'Airbus. " Atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050 est un défi unique qui nécessite une coopération entre les secteurs, dès aujourd'hui. La combinaison de l'expérience du Groupe Renault dans le domaine des véhicules électriques et de nos propres résultats en matière de démonstrateurs de vol électrique nous permettra d'accélérer le développement des technologies de rupture nécessaires aux futures architectures d'avions hybrides dans les années 2030 et au-delà. Cela favorisera également l'émergence de normes techniques et réglementaires communes à l'appui des solutions de mobilité propre nécessaires pour atteindre nos objectifs climatiques."



Les tendances technologiques vont dans le même sens. La coopération d'Airbus et du Groupe Renault en matière d'électrification jouera un rôle important pour faire évoluer le paysage des transports, en contribuant avec succès à l'ambition de zéro émission nette d'ici 2050, tant du secteur automobile que du secteur aéronautique.