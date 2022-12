Airbus et le CERN s'associent sur les technologies supraconductrices pour l'avion zéro émissions

Le démonstrateur Super-Conducteur pour l'avion à faibles émissions (SCALE)

Le démonstrateur Super-Conducteur pour l'aviation à faibles émissions (SCALE) vise à promouvoir l'adaptation et l'adoption des technologies supraconductrices dans les systèmes de distribution électrique aéroportés. " Dans ses recherches, le CERN repousse les limites de la science et de l'ingénierie, et s'associe à l'industrie pour permettre l'innovation, avec un impact environnemental positif ", a déclaré Raphael Bello, directeur des finances et des ressources humaines du CERN. "Nos technologies ont le potentiel d'être adaptées aux besoins des futures solutions de transport et de mobilité propres, comme le démontre cet accord avec Airbus. Ce partenariat n'est qu'une première étape de notre parcours avec le leader européen de l'aviation, et montre à quel point nous apprécions l'excellence de l'industrie de nos États membres."

Un démonstrateur de supraconductivité pour étudier la faisabilité de cette technologie pour les avions électriques et hybrides.

"Notre rôle chez Airbus UpNext est d'explorer tout le potentiel des technologies appliquées aux avions du futur et de nous associer aux leaders mondiaux pour préparer cet avenir. Le partenariat avec un institut de recherche de premier plan tel que le CERN, qui a apporté au monde certaines des découvertes les plus importantes en physique fondamentale, contribuera à repousser les limites de la recherche dans le domaine de l'aérospatiale propre, alors que nous nous efforçons de faire de l'aviation durable une réalité ", a déclaré Sandra Bour-Schaeffer, présidente d'Airbus UpNext. " Nous développons déjà un démonstrateur de supraconductivité appelé ASCEND (Advanced superconducting and Cryogenic Experimental powertraiN Demonstrator) pour étudier la faisabilité de cette technologie pour les avions électriques et hybrides. La combinaison des connaissances obtenues grâce à notre démonstrateur et des capacités uniques du CERN dans le domaine des supraconducteurs constitue un partenariat naturel."

Les premiers résultats sont attendus fin 2023.

Le démonstrateur SCALE combine l'expérience du CERN dans les technologies supraconductrices avec les capacités d'Airbus UpNext en matière de conception et de fabrication d'avions innovants. Les premiers résultats sont attendus à la fin de 2023. Il s'agit de la première étape d'une collaboration à long terme qui ouvrira la voie à la distribution d'énergie supraconductrice pour les avions. L'initiative vise à développer et à tester en laboratoire un groupe motopropulseur cryogénique supraconducteur générique optimisé (~500kW) d'ici à la fin 2025. SCALE sera conçu, construit et testé par le CERN en utilisant les spécifications d'Airbus UpNext et la technologie du CERN. Le démonstrateur se compose d'une liaison CC (câble et cryostat) avec deux conducteurs de courant. Le système de refroidissement est basé sur l'hélium gazeux.