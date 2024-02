Airbus et l'opérateur saoudien THC signent un accord-cadre sur 120 helicoptères

Jusqu'à 120 hélicoptères Airbus de plus pour le saoudien THC

L'opérateur saoudien THC ou The Helicopter Company et Airbus Helicopters viennent de franchir une nouvelle étape en signant un accord-cadre portant sur jusqu'à 120 hélicoptères de "différents modèles". Filiale du fonds souverain saoudien PIF, THC était déjà client d'Airbus avec plusieurs contrats portant sur le H125 (12 exemplaires), le H145 (20) et le H160 (10). Sur ce total, 25 exemplaires ont déjà été livrés dont le premier H160 en 2023 dans sa version ACH160. L'accord-cadre prévoit des livraisons sur les cinq à sept prochaines années.

Une première tranche de huit H125 et de dix H145 supplémentaires

Premier signe concret de cet accord-cadre, THC transforme des options en commandes fermes sur huit H125 et dix H145 supplémentaires. Ce qui porte le total des achats à 20 H125, 30 H145 et 10 H160. Le calendrier de livraisons de cette première tranche n'est pas précisé.

Le H175 en arrière-plan ?

Le communiqué de presse d'Airbus Helicopters a une formule volontairement ambiguë puisqu'il mentionne "différents modèles" d'hélicoptères concernés par l'accord-cadre. Ce qui laisse une ouverture à l'H175 que Airbus Helicopters pousse d'ailleurs dans ses versions civile et militaire en Arabie Saoudite. C'est d'ailleurs dans ce pays que le H175 a mené une campagne d'essais en conditions "hot and high" durant laquelle l'appareil a été confronté à des températures atteignant 48°C et réussi à atteindre une altitude de 9 000 pieds. Une campagne d'essais qui a donné toute satisfaction, soulignait récemment le directeur du programme, Jérôme Fagot.