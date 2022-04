Airbus et Kawasaki Heavy Industries s'associent pour étudier l'utilisation de l'hydrogène au Japon

Préparer l'écosystème de l'hydrogène

Airbus et Kawasaki Heavy Industries (Kawasaki) ont signé un protocole d'accord (MOU) pour travailler ensemble à la préparation de l'écosystème de l'hydrogène. Le champ d'application comprendra différents aspects de la chaîne d'approvisionnement en hydrogène, de la production d'hydrogène à sa livraison aux aéroports et à son transfert à bord des avions. Le protocole d'accord a été signé lors d'une cérémonie à Tokyo, en présence de Stéphane Ginoux, responsable de la région Asie du Nord pour Airbus et président d'Airbus Japon, et de Motohiko Nishimura, cadre supérieur et directeur général adjoint de la division Stratégie hydrogène de Kawasaki.

Définir la feuille de route

Grâce à cette initiative, Airbus et Kawasaki prépareront conjointement une feuille de route pour relever les défis et définiront un plan de sensibilisation aux besoins de l'aviation à hydrogène. Les deux parties seront également à l'avant-garde du déploiement d'une infrastructure d'hydrogène pour l'aviation, en mettant l'accent sur le développement des Airport Hydrogen Hubs. "Nous sommes très heureux de travailler avec Kawasaki, le principal fournisseur d'hydrogène du Japon. Ce partenariat va évidemment accélérer et promouvoir les efforts du gouvernement japonais pour atteindre une société neutre en carbone et décarbonisée de l'ensemble des opérations aériennes en 2050 ", a déclaré Stéphane Ginoux.

"Nous nous sommes spécialisés dans le développement d'infrastructures de liquéfaction, de transport, de stockage et de transport vers des terminaux de réception, contribuant ainsi à la construction et à l'expansion des chaînes d'approvisionnement pour le marché de l'hydrogène", a commenté a déclaré Motohiko Nishikura. "Nous sommes convaincus que notre technologie permettra de relier les zones de production et de consommation d'hydrogène, créant ainsi une nouvelle route appelée Hydrogen Road", a t-il ajouté.

Opérations au sol dans un premier temps

Chaque partenaire s'appuiera sur son expertise complémentaire pour aider à définir les opportunités potentielles qu'offre l'hydrogène, et soutenir la décarbonisation de l'industrie aéronautique. Airbus fournira les caractéristiques des avions, la consommation d'énergie de la flotte et des informations sur les avions à hydrogène pour les opérations au sol. Kawasaki fournira des moteurs technologiques sur les différents éléments de la chaîne d'approvisionnement tout en élaborant des scénarios de déploiement d'infrastructures pour l'approvisionnement des aéroports ciblés. En France, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry recevra une station de distribution d'hydrogène gazeux en 2023 pour alimenter, dans un premier temps, les véhicules terrestres de l'aéroport et ceux de ses partenaires. Lyon-Saint-Exupéry servira ainsi de véritable centre de distribution.

Airbus a précédemment noué un partenariat avec la société française Air Liquide, ainsi que l'opérateur Vinci Airports. Côté compagnies aériennes, Airbus a signé des accords avec EasyJet, SAS Scandinavian Airlines, Air New Zealand et Delta Air Lines dans le but d'étudier les besoins en infrastructures des futurs avions à hydrogène.