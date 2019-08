Airbus et EFW feront le MCO des NH90 de la Bundeswehr

Joli contrat pour Airbus Helicopters et Elbe Flugzeugwerke (EFW) qui se sont vus confier le MCO de la flotte de NH90 de la Bundeswehr sur une durée de dix ans. Un contrat dont le montant n'est pas précisé et qui porte sur un parc de 100 hélicoptères. Aux 82 NH90 TTH dont disposera l'Armée de Terre allemande d'ici la fin 2021, huit exemplaires restent à réceptionner; s'ajoutent en effet les 18 NH90 NTH récemment commandés par la Marine allemande et dont les livraisons doivent débuter à partir du mois d'octobre prochain. Airbus Helicopters est maître d'oeuvre d'un contrat dont la mise en oeuvre débutera sur le site d'Airbus Helicopters à Donauwörth dans le courant du premier trimestre 2020 tandis que le site de EFW à Dresde commencera au début de l'année 2021. Le contrat couvre la maintenance programmée, les visites toutes les 1 200 heures de vol accumulées par appareil ainsi que les réparations à la demande. Le "paquet" MCO proposé par Airbus Helicopters et EFW s'appuie sur les nouvelles solutions d'ores et déjà proposées aux autres opérateurs de NH90.