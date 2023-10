Airbus et Boeing : United Airlines reprend une tranche de 110 avions

United Airlines reprend 110 Airbus et Boeing

United Airlines transforme en achats fermes des options prises lors de précédents contrats signés avec Airbus et Boeing. En l'occurrence, 50 Boeing 787-9 et 60 Airbus A321neo. Ces transformations ou conversions s'accompagnent d'une nouvelle prise de 50 Boeing 787 dont le modèle n'est pas précisé et de 60 Airbus 321neo. Ce qui porte le total des A321neo commandés fermes à 180 exemplaires et celui des Boeing 787-9 à 198. United Airlines a également acquis 12 Boeing 787-8 et 27 Boeing 787-10.

800 livraisons d'ici la fin 2032

Cette nouvelle tranche se traduira par des livraisons démarrant en 2028 pour s'échelonner jusqu'en 2030 pour les A321neo et 2031 pour les 787. Avec les commandes passées précédemment, la compagnie réceptionnera pas moins de 800 mono-couloirs et bi-couloirs entre 2023 et la fin de 2032. Le renouvellement et le développement du parc est donc bien solidement programmé. A fin août 2023 et avant cette nouvelle tranche, United Airlines avait d'ores et déjà 476 Boeing 737 MAX et 787-9 à réceptionner ainsi que 165 Airbus A321neo et A350-900.

Des Airbus A350-900 qui patientent toujours

United Airlines a commandé 45 Airbus A350-900 qui patientent toujours dans le carnet du constructeur européen. Et la première livraison n'est toujours pas annoncée avant 2027. Avec sa nouvelle commande d'A321neo, la compagnie aura signé pour un total de 180 exemplaires dont 50 A321XLR que le transporteur compte déployer sur ses lignes transatlantiques.