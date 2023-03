Airbus et Boeing collaborent sur un nouvel hélicoptère

L'Airbus Puma HC2 remplaçé par le H175M

Oxford, Boeing est devenue la dernière et ultime entreprise de défense et d'aérospatiale à rejoindre la Task Force H175M répondant aux besoins du Royaume-Uni en matière de nouveaux hélicoptères moyens.

En tant que partenaire de services de formation, Boeing Defence UK assurera la formation des équipages d'aéronefs, du personnel au sol et de la maintenance, si l'Airbus H175M de classe super-moyenne, qui sera construit à Broughton au Pays de Galles, est sélectionné pour remplacer l'Airbus Puma HC2. L'entreprise rejoint une équipe industrielle britannique créée pour offrir, fournir et soutenir le H175M de fabrication britannique, qui comprend certains des acteurs les plus respectés de l'aérospatiale internationale.

Boeing rejoint la Task Force H175M

Le directeur général d'Airbus Helicopters au Royaume-Uni, Lenny Brown, a déclaré : "Boeing complète une gamme solide de partenaires aérospatiaux qui garantissent au ministère de la Défense britannique la fourniture de services de classe mondiale."

"Nous sommes impatients de tirer parti de notre expertise actuelle pour assurer la disponibilité et la préparation des futures flottes d'hélicoptères du Royaume-Uni", a ajouté Steve Burnell, directeur général de Boeing Defence UK.



Lancée lors du salon aéronautique britannique RIAT 2022, la Task Force H175M comprend également le spécialiste de la défense et des hélicoptères Babcock qui remplit le rôle essentiel de partenaire de soutien pour le H175M en service au Royaume-Uni sur les sites d'opérations militaires. Martin Baker, à Denham, Middlesex, avec plus de 70 ans d'expérience dans l'aérospatiale, fournit des services spécialisés en matière de sièges de troupes et d'intégration de cabine.

Partenariats clés pour le H175M

À Belfast, en Irlande du Nord, et à Prestwick, en Écosse, Spirit AeroSystems, déjà partenaire d'Airbus sur l'avion CityAirbus NextGen eVTOL, a entamé d'importantes activités de conception détaillée et de fabrication sur le H175M. En outre, Pratt & Whitney Canada, est officiellement partenaire de l'équipe pour laquelle il fournit et soutient les turbomoteurs PT6C-67E très réputés de sa famille de groupes motopropulseurs leaders sur le marché.