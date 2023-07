Airbus dépasse les 300 livraisons d'avions sur un semestre

Des livraisons Airbus en hausse de 6 % au premier semestre 2023

Après avoir frôlé les 300 livraisons d'avions sur les premiers semestres 2021 et 2022 (297), Airbus a franchi ce cap au cours du premier semestre 2023 en réalisant 316 livraisons. Soit une hausse de 6 % par rapport à la même période 2022. Après un premier trimestre plus décevant que prévu avec 127 livraisons contre 140 au premier trimestre 2022, la machine industrielle d'Airbus s'est donc accélérée au second trimestre 2023 avec 189 livraisons contre 170 sur la même période de 2022.

Restent encore 404 livraisons à réaliser pour tenir l'objectif

L'accélération sur le second trimestre 2023 devrait logiquement s'amplifier au cours des six prochains mois puisque Airbus a encore 404 livraisons à réaliser pour tenir l'objectif des 720 annoncé pour l'ensemble de l'année 2023. La supply chain Airbus ne chômera donc pas. Les mono-couloirs constituent logiquement toujours l'essentiel des livraisons (89 %) et la part de l'A321neo est toujours croissante (52,3 % du total mono-couloir et 46,5 % du total des livraisons). D'autant que du côté des bi-couloirs, on accuse un recul de 10 % avec 35 livraisons contre 39 au premier semestre 2022.

Plus de 1 000 ventes sur six mois

Cette légère ombre au tableau ne doit pas masquer le fait que Airbus a vendu plus de 1 000 avions en net sur six mois avec l'enregistrement des commandes d'Air India et d'IndiGo. Avec 1 044 ventes au premier semestre 2023 (après soustraction de 36 annulations), contre 259 au premier semestre 2022, Airbus a clairement engrangé de nouvelles années de visibilité.