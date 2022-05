Airbus confirme les 75 moyen-courriers par mois en 2025

Famille Airbus A320neo : 75 par mois en 2025

Les différentes réunions menées avec l'ensemble des fournisseurs d'Airbus depuis le début de l'année 2022 et la demande pressante du marché ont manifestement portées leurs fruits. Lors de la publication des résultats du groupe Airbus pour le premier trimestre 2022, Guillaume Faury a confirmé la montée des cadences de production de la famille Airbus à 75 unités par mois en 2025. Un objectif industriel qui mobilisera l'ensemble de l'éco-système Airbus et ses différents sites dans le monde. Les sites de Mobile aux Etats-Unis et de Tianjing en Chine seront particulièrement mobilisés, avec notamment une montée en puissance sur l' A321neo et sa version "long range, l'A321XLR.

A321XLR : une entrée en service repoussée à 2024

Sorti récemment tout chaud et habillé de sa livrée à Hambourg, le premier prototype de l'Airbus A321XLR s'apprête à faire son premier vol incessamment sous peu, lançant une campagne d'essais en vol qui s'annonce plus longue que prévue puisque l'entrée en service commercial de l'A321XLR vendu à plus de 515 exemplaires dans le monde est repoussée à 2024, a indiqué Guillaume Faury, le président du groupe Airbus. L'entrée en service était initialement prévue pour le troisième trimestre 2023. Mais, le réservoir central spécialement conçu pour donner plus d'allonge à l'avion, une première, demande une attention particulière aux yeux des autorités de certification.

Un chiffre d'affaires en hausse de 12 %

"Nous travaillons avec les clients pour minimiser l'impact de ce retard sur leurs activités", indique Guillaume Faury. Ce délai montre bien que le développement et la certification d'un avion ne sont pas toujours un long fleuve tranquille, même au 21e siècle et même après avoir accumulé des décennies d'expertise. Ce retard, qui "fait aussi le sel de la vie", ne doit pas masquer l'éclatante santé du groupe Airbus dont le chiffre d'affaires a progressé de 12 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021 pour s'élever 12 Md€. Soit presque autant qu'au premier trimestre 2019 (12,5 Md€). En termes de résultat d'exploitation, Airbus fait même mieux : 1,4 Md€ contre 181 M€ au premier trimestre 2019.