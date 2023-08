Airbus Boeing : le rapport des forces en sortie de crise

Prises de commandes : retour aux volumes de 2018

Les prises de commandes réalisées par Airbus et Boeing en 2022 ont fait un bond de 65% par rapport à 2021, après prise en compte des annulations; et ont même retrouvé leur volume de l'année 2018 (cf. graphe). Ces deux indicateurs sont un élément supplémentaire de confirmation que l'industrie du transport aérien mondial est bien sur la voie de la guérison. Si la phase de rattrapage a été un peu plus longue que prévue en raison de la quasi-fermeture du ciel chinois à l'international et l'irruption de la guerre en Ukraine, force est de constater qu'elle arrive bientôt à sa fin pour laisser sa place à une séquence de croissance par rapport aux volumes de trafiŠc passagers de 2019.

Certains acteurs, comme le loueur Avolon, par exemple, prédisent même«un retour à la normale» dès 2023 pour l'ensemble du globe; s'appuyant sur les 87 millions de sièges supplémentaires mis en ligne entre janvier 2022 et janvier 2023, s'ajoutant aux 95 millions remis sur le marché entre janvier 2021 et janvier 2022. Air Lease Corp. partage cette prévision tandis que AerCap se montre même plus optimiste, estimant même que ce «retour à la normale» se fera dès la mi-2023. Les loueurs sont de très bons baromètres mais les comptes seront faits à la Šfin de cette année.

Rattrapage définitif en 2023 ?

Car, d'autres se montrent plus prudents, à l'instar d'ACI Europe, association regroupant les aéroports européens et qui estime que les volumes de passagers du trafic aérien européen seront encore en retrait de 9% par rapport au niveau de 2019 en 2023. Avec un retour à la dynamique pré-crise de pandémie de Covid Š finalement repoussé à 2025 en raison des eff˜ets infl™ationnistes de la guerre en Ukraine. Même son de cloche chez Eurocontrol avec un trafiŠc aérien européen qui devrait atteindre 92% des niveaux pré-crise en 2023, le total rétablissement devant intervenir en 2025.

Après avoir animé la première phase de rattrapage, l'Amérique du Nord et l'Europe, avec 72% du nombre total de sièges remis sur le marché entre janvier 2021 et janvier 2022, sont aujourd'hui rejointes par l'Asie qui génère 46% de la capacité additionnelle recensée entre janvier 2022 et janvier 2023 par les experts d'Avolon. Une chose est sûre : quel que soit l'indicateur retenu, nombre de sièges, nombre de vols hebdomadaires réalisés, nombre de passagers transportés, prises de commandes... tous les voyants sont bien dans le vert.

La rapidité avec laquelle la sortie de la phase de rattrapage et l'entrée dans la phase de croissance par rapport à 2019 se feront dépendra aussi du retour du marché chinois sur le segment international. À ce sujet, les analystes de la banque d'a˜ffaires Je˜fferies qui s'appuient sur les horaires de vols publiés par les compagnies aériennes tablent sur une très nette remontée de l'offre de capacité à partir du mois d'avril prochain avec 2,3 millions de sièges (contre 800 000 à fin décembre 2022) mais une o˜ffre qui reste stable les mois suivants et toujours très en deçà de celle d'avant la pandémie.

En attendant que le marché chinois retrouve son rythme de croisière à l'international d'avant la pandémie, la demande en avions est bien là comme le soulignent le net rebond des prises de commandes ainsi que la progression des livraisons. Chez Airbus, la progression est de plus de 8% par rapport à 2021 à 663 unités (en incluant les deux A350- 900 destinés à Aerofl™ot, ndlr) tandis que Boeing a réussi à livrer 480 appareils contre 340 avec notamment une très nette accélération sur le dernier trimestre 2022 et notamment en décembre avec 69 livraisons sur ce seul mois.

Boeing a au moins 350 avions en stock

À une nuance près, la situation n'est pas comparable entre les deux constructeurs. Suite à l'immobilisation du 737MAX et aux problèmes de qualité récurrents sur le 787, Boeing se retrouve avec «un paquet d'avions sur les bras». Je˜fferies estime que cet inventaire ou ce stock en attente d'être livré porte sur près de 240 Boeing 737 MAX et plus de 100 Boeing 787 à fin de 2022. Un «matelas» qui s'est aminci l'année dernière et qui va continuer à se réduire en 2023 pour s'établir à environ 230 Boeing 737MAX et 787.

Un stock finalement bien utile puisque les livraisons en attente représenteront pas moins de 19% du total des 561 livraisons estimées cette année pour Boeing par la communauté Šfinancière. Car le constructeur américain, comme son concurrent européen, resteront aussi impactés en 2023 par les e˜ffets cumulatifs de la sortie de la pandémie et de la guerre en Ukraine sur leurs chaînes de fournisseurs : pénurie de matières premières, de certains composants, hausse des prix de l'énergie, in™flation et même manque de personnels qualiŠfiés.

Une chaîne de fournisseurs qui « s'est retrouvée en très grande difficulté à répondre à la croissance de production et de livraisons dans à peu près tous les secteurs de notre industrie», soulignait récemment Guillaume Faury, président d'Airbus et du Gifas, lors d'une rencontre avec la presse. Le constructeur européen n'a pu réaliser son objectif de 700 livraisons en 2022 avec une quarantaine d'unités manquant à l'appel et qui ne se retrouveront pas sur les livraisons de l'année 2023, a précisé Guillaume Faury, lors d'un autre échange avec la presse, cette fois sous sa seule casquette de président d'Airbus.

Pour le président d'Air Lease Corp., les deux avionneurs auront en e‚ffet encore du mal à tenir leurs objectifs de livraisons en 2023. Et chez Avolon, on estime que les objectifs affi chés d'Airbus et de Boeing de produire globalement 140 monocouloirs et 24 bicouloirs par mois en 2025 seront repoussés d'une année. Un optimisme des constructeurs dénoncé par Aengus Kelly, président d'AerCap.Œ«ŒSi vous êtes une compagnie aérienne qui regarde vers l'été 2023, vous avez vendu les sièges, vous avez embauché les équipages, vous avez réservé les créneaux et que l'avion ne se présente pas, vous avez de vrais problèmesŒ», a-t-il souligné lors de la conférence Airline Economics qui s'est récemment déroulée à Dublin.

Un rapport des forces qui a changé

Si la sortie de crise s'annonce clairement di fficile sur le plan industriel pour les deux avionneurs, notamment pour satisfaire dans les temps le retour de la demande en transport aérien et donc les besoins des compagnies aériennes en capacité de sièges à proposerŒ;Œ le rapport des forces entre Airbus et Boeing a notablement évolué malgré les apparences pendant ces années de crise. Le constructeur européen en sort avec un carnet de commandes stable tandis que celui de son concurrent a fondu de 22Œ% sur la même période (cf. graphes pages 16 et 17).

La faute aux déboires rencontrés par le Boeing 737Œ MAX mais pas seulement. Airbus dispose d'une gamme de monocouloirs plus complète dans ses variations possibles de capacité en sièges, de l'A220 à l'A321neo. Ce dernier représente d'ailleurs à lui seul 51Œ% du carnet de commandes du constructeur. Et avec l'apport des A220, les trois modèles passent à 58Œ% du total des avions restants à livrer au 31 décembre 2022. Du coup, Airbus a ampliŸfié son avance sur le segment des monocouloirs avec désormais 64Œ% du carnet de commandes total malgré un nombre de livraisons nettement supérieur (cf. graphes pages 15).

À première lecture, Boeing a, quant à lui, réussi à conserver son avance sur le segment des bicouloirs ou gros-porteurs avec 60Œ% du carnet de commandes total à Ÿfin 2022 et un nombre d'appareils restants à livrer resté pratiquement stable entre 2018 et 2022, avant ajustement ASCŒ606 (évaluation de la recouvrabilité ou perte sur créances, ndlr). Et cette impression est ampliŸfée par l'e‚ffet de bascule généré par la commande de 100 Boeing 787-9 fermes par United Airlines tandis qu'Airbus a subi de conséquentes annulations sur 84 A330-900 et 34 A350-900/1000.

Du coup, le constructeur européen finit l'année 2022 avec un solde négatif de 55 unités sur le segment gros-porteurs alors que Boeing peut revendiquer 213 ventes nettes. Ce qui permet au constructeur de Seattle de garder son avance même après ajustement comptable ASCŒ606 avec 924 unités restants à livrer contre 619 pour Airbus qui a vu son carnet de commandes gros-porteurs fondre de plus de 40Œ% entre 2018 et 2022. Autre e‚ffet loupe en faveur de BoeingŒ :Œ l'effet avions-cargos et les ravitailleurs.

Disposant de trois modèles à proposer au marché, 767- 300F, 777F et 777-8F (lancé le 31 janvier 2022, ndlr), Boeing a profité de la «Œvague fretŒ » pendant la pandémie et garde clairement l'avantage sur ce segment de segment avec 189 avions-cargos en carnet contre 35 pour Airbus. S'ajoutent, toujours en faveur de Boeing, les commandes de l'US Air Force pour le ravitailleur 767-2C avec une nouvelle tranche de quinze exemplaires en 2022, après les 27 de 2021.

L'Airbus A321XLR vient casser la segmentation

À Ÿfin 2022, Boeing avait encore 239 ravitailleurs et avions-cargos à livrer (dernier 747-8F non inclus, ndlr) représentant 21Œ% du total du carnet de commandes de gros-porteurs du constructeur américain. Une part qui monte à 26Œ% si l'on prend en compte les ajustements comptables ASCŒ606. A priori, le jeu reste donc «Œverrouill錻 en faveur de Boeing sur le plan industriel et sur ce segment de marché en cette sortie de crise.

Sauf que ce rapport des forces sur les «ŒgrosŒ», fret et passagers, ne prend pas en compte l'Airbus A321XLR qui vient Ÿfinalement casser la segmentation traditionnelle des avionneurs entre moyen-courriers et long-courriers, monocouloirs et bicouloirs. Avec sa distance franchissable de 8Œ 700Œ km (réduite à 8 500 km au final), l'A321XLR s'intègre sans contestation dans la catégorie long-courrier.Œ «ŒAvec l'annulation défiŸnitive du projet NMA par Boeing, l'A321XLR se retrouve tout seul et n'a en face de lui ni concurrent direct, ni concurrence futureŒ», commente Rémy Bonnery, responsable projets chez Archery Strategy Consulting.

«ŒVoilà un segment de marché sur lequel Boeing sera absent et Airbus sera tout seul et restera tout seul sur les 10-15 prochaines annéesŒ», poursuit-il. Une perspective qui change complètement la donne sur le segment global des long-courriers auquel l'A321XLR peut être raccroché. Avec ses plus de 500 ventes officiellement connues, l'appareil vient arrondir de manière signi­ficative le carnet de commandes de l'avionneur européen sur ce segment avec un total d'un peu plus de 1 100 appareils (A321XLR, A330, A330neo, A350) restant à livrer à fin 2022.

Du coup, Airbus fait jeu égal avec Boeing sur le secteur long-courrier sans pour autant perdre son avance sur le moyen-courrier. Car, même privés de l'A321XLR, la famille A320 (ceo/neo) et les A220, représentent encore 6 120 appareils à livrer à fin 2022 contre 3 659 Boeing 737 (tous modèles et versions confondues), soit un rapport des forces qui reste favorable à Airbus dans des proportions respectives de 62,5 % et 37,5%. Et le reste (59%) même en prenant pas en compte les ajustements comptables ASC€606 sur les 737.

Avion décarboné : Boeing abat ses cartes

Ce changement subtil mais réel dans ce rapport des forces qui donne le «lead» à Airbus (et sur lequel le constructeur fait curieusement pro­fil bas, ndlr) intervient à un moment où les deux constructeurs ont engagé le remplacement de leurs familles respectives de monocouloirs à l'horizon 2035. Airbus s'est lancé dans une option volontaire d'une propulsion utilisant l'hydrogène pour atteindre l'objectif du zéro émission tandis que Boeing vient d'abattre ses cartes sous la forme du «Sustainable Flight Demonstrateur» qui doit réaliser son premier vol en 2028 (cf. page 12 de ce numéro).

Un démonstrateur de la taille d'un monocouloir de type 737 ou A320 à voilure haute et fort allongement et qui sera équipé d'une aile haubanée. Toute la communication se fait autour des réductions en consommation de carburant générées par cette aile haubanée transsonique et fait, pour l'instant, l'impasse sur un système propulsif qui pourrait bien être des versions améliorées des actuels CFM Leap et Pratt & Whitney GTF. Un plan B dans le scénario d'une propulsion à l'hydrogène qui ne pourrait pas être technologiquement disponible en 2035.

Airbus a aussi un plan B

«Il est également inenvisageable de penser que le transport aérien bénéficiera d'une couverture mondiale en alimentation hydrogène en 2035», estime Rémy Bonnery qui poursuit : «on peut très bien imaginer un avion à propulsion hydrogène en parallèle à un avion à propulsion thermique. Mais, nous aurons nécessairement du côté d'Airbus et de Boeing une propulsion thermique». Un plan B sur lequel travaille aussi Airbus depuis un certain temps comme l'illustre son programme de R&T «Wing of Tomorrow» et dont les équipes ont livré en juillet 2022 le premier des trois démonstrateurs d'ailes entièrement composites.

Des démonstrateurs qui incorporent un bout d'aile repliable (comme on dit chez Airbus UpNext, ndlr) et dont l'objectif est de «tester les derniers matériaux et technologies susceptibles d'améliorer l'aérodynamisme et l'architecture des ailes» mais également d'intégrer «plus de 100 composants et technologies de fabrication diŽfférents qui incluent un tout nouveau système d'assemblage industriel, et qui ont permis de valider les principaux objectifs d'automatisation». L'avion vert ne se jouera pas seulement sur le système propulsif.