Airbus, Barclays Sustainable Impact Capital et NEOM co-dirigent le dernier cycle de financement de ZeroAvia

Un investissement pour accélérer la certification...

ZeroAvia a annoncé le 18 septembre 2023 qu'Airbus, Barclays Sustainable Impact Capital et NEOM ont codirigé le dernier cycle de financement de l'entreprise. Breakthrough Energy Ventures, Horizons Ventures, Alaska Airlines, Ecosystem Integrity Fund, Summa Equity, AP Ventures et Amazon Climate Pledge Fund ont également participé à l'investissement. Cet investissement permettra à ZeroAvia d’accélérer les progrès vers la certification de son premier moteur et de réaliser la mission de l’entreprise d’un moteur électrique à hydrogène dans chaque avion.

...Du premier moteur électrique, le ZA600...

Parallèlement à cet investissement, Airbus et ZeroAvia ont convenu de collaborer sur des approches de certification pour les systèmes électriques à hydrogène. Les sociétés ont également l'intention de travailler ensemble sur un certain nombre de domaines techniques critiques, notamment le stockage de l'hydrogène liquide, les essais en vol et au sol des systèmes de propulsion à pile à combustible, ainsi que le développement d'infrastructures et d'opérations de ravitaillement en hydrogène.

...Avec une entrée en service prévue en 2025 sur des commuters...

Airbus est un leader mondial dans la promotion de la propulsion alternative utilisant l'hydrogène. Les systèmes à pile à combustible constituent une partie importante de son programme de concepts d'avions ZEROe, conçu pour fournir des cellules à faibles émissions de carbone de différentes tailles. Le géant de l’industrie a récemment testé au sol un concept de moteur à hydrogène d’une puissance de 1,2 MW. L’investissement soutiendra la croissance continue et le développement technologique de ZeroAvia, notamment en faisant progresser son premier produit – ZA600 – jusqu’à la certification. ZeroAvia a récemment achevé la première étape des essais en vol du prototype ZA600 et s'apprête à terminer les travaux de conception avant la certification, en visant une entrée en service en 2025 pour prendre en charge des avions jusqu'à 20 sièges.

...Avant le ZA2000 qui vise les 5,4 MW

Le financement permettra également à ZeroAvia de continuer à faire progresser son programme de moteurs plus importants : le ZA2000, un groupe motopropulseur modulaire de 2 à 5,4 MW destiné aux avions commerciaux de dimensions supérieures aux commuters. La société travaille à la modernisation d'un banc d'essai Dash 8 400 de 76 places fourni par Alaska Airlines, en vue des premiers essais en vol avec un moteur pleine grandeur en 2024. Cet investissement aidera ZeroAvia à étendre le leadership qu'elle a établi dans ses principaux secteurs d'activité. technologies maison pour les moteurs électriques à hydrogène de classe multi-MW, y compris les piles à combustible PEM haute température (HTPEM), les moteurs électriques avancés et l'électronique de puissance, et le stockage embarqué de carburant hydrogène liquide.