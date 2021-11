Airbus A400M : l'Indonésie prête à lancer la version lutte anti-incendies

Airbus A400M : version lutte anti-incendies

L'Indonésie est manifestement prête à lancer la version lutte anti-incendies de l'avion de transport Airbus A400M. A la commande de deux exemplaires fermes en "configuration multirôle de ravitaillement et de transport", s'ajoute en effet une lettre d'intention pour quatre Airbus A400M supplémentaires, dotés de capacité de lutte contre les incendies. Une capacité sur laquelle la société Akka Technologies a travaillé en concevant un kit permettant l'emport de deux réservoirs d'eau de 10 tonnes chacun. Installables en moins d'une heure, les réservoirs sont chargés par treuils via la porte de chargement arrière. Le remplissage des réservoirs prend une dizaine de minutes. La formule a aussi été étudiée pour les Airbus C235 et C295.

"Transport proven" pour l'Indonésie

Cela fait un certain temps que l'Indonésie suit de près l'Airbus A400M. En 2018, il était déjà question d'une commande de cinq exemplaires. Les autorités du pays ont eu un aperçu des capacités de l'appareil lors d'une mission d'acheminement d'aide humanitaire aux sinistrés de l'île de Lombok, frappée par un séisme. Une mission réalisée par l'Armée de l'Air et de l'Espace à la demande de l'Indonésie. La même année, un Airbus A400M de la Force aérienne malaisienne, avait permis de livrer des charges lourdes type camions citernes, excavateurs, équipements médicaux à Palu dans le Sulawesi, malgré une piste courte et endommagée.

Polyvalence

L'Airbus A400M a fait ses preuves opérationnelles, sans oublier l'évacuation de civils de Kaboul, et également de sa polyvalence. "L’A400M deviendra un bien d’utilité publique ainsi que la pièce maîtresse des missions de secours et d’intervention d’urgence, en plus de ses capacités tactiques et air-air", souligne le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto. Le contrat prendra effet en 2022 et s'accompagne d'un ensemble complet de prestations de formation et de maintenance.