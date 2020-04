Airbus A380 : ceux de British Airways à l'aéroport de Châteauroux

Plus de 25 hectares de parkings avions

Pendant six mois, onze des douze Airbus A380 de British Airways seront parqués sur l'aéroport de Châteauroux Marcel Dassault. La compagnie aérienne connaît bien la plateforme puisque ses pilotes y viennent régulièrement s'entraîner. La formation des pilotes est une des spécialités de l'aéroport tout comme le stockage d'avions sur des périodes plus ou moins longues grâce à un peu plus de 25 hectares de parking et une piste pouvant traiter les gros-porteurs (plus espaces dégagés et absence de couvre-feu). Les quatre premiers Airbus A380 de British Airways sont arrivés le lundi 6 avril. Deux autres ont suivi ce 7 avril. Quatre A380 supplémentaires sont attendus pour la semaine prochaine. Le dernier à une date non encore précisée. L'aéroport de Châteauroux Marcel Dassault était en concurrence avec un aéroport britannique mais a finalement remporté la mise.

Développer l'activité MRO

Si la crise qui secoue la planète en général et le transport aérien en particulier favorise l'activité parking avions, le volet formation équipages en subit les contrecoups. Pour autant, cette activité reprendra de plus belle, une fois la tempête passée. Idem la poursuite de la construction du hangar géant baptisé "La Cathédrale" en raison de ses dimensions : 38 mètres de hauteur et une surface de 8 540 m2. Ce qui le rend capable d'accueillir les plus gros avions du monde. Il n'existe que 22 structures de ce type dans le monde. Le hangar sera mis à la disposition d'avionneurs, de compagnies aériennes ou d'industriels, pour des activités de peinture, de maintenance ou de conversion avions.