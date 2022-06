Airbus A350F : Silk Way West Airlines commande deux exemplaires

Un gros client Boeing qui passe chez Airbus

Un gros client Boeing vient de passer chez Airbus. Il s'agit de la compagnie aérienne dédiée au transport de fret Silk Way Airlines qui commande deux Airbus A350F. Créé à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, en 2012, le transporteur est un client historique de Boeing puisque les activités ont démarré avec du Boeing 747-400F rejoint par la suite par le 747-8F. Silk Way West Airlines compte désormais cinq exemplaires de chaque modèle en flotte. Se sont ajoutés cinq Boeing 777 Fret avec livraisons s'échelonnant de 2023 à 2027.

Une palette de capacités

Le 777F et l'A350F permettent à Silk Way West Airlines non seulement d'élargir son réseau mais aussi de s'adapter aux évolutions de la demande avec des capacités de 102, 109 (celle de l'A350F/ndlr), 125 et 137 tonnes. La compagnie aérienne pourra disposer de ses A350F à partir de 2025.

Airbus A350F : 31 ventes et engagements

Cette commande permet à Airbus de glisser une nouvelle information. L'A350F revendique désormais 31 ventes et engagements d'achats de la part de six clients. A fin mai 2022, l'avion cargo affichait 22 ventes fermes et quatre clients (Air France, Air Lease Corp., CMA CGM, Singapore Airlines). Avec Silk Way West Airlines, cela fait désormais cinq clients et 24 ventes fermes.

Un client inconnu pour 7 A350F

Reste donc un client inconnu pour 7 A350F. Le prochain Salon de Farnborough sera peut être l'occasion de connaître le nom de ce client avec la transformation de l'engagement d'achat en contrat ferme.