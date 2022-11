Airbus A350F contre Boeing 777-8F chez Cathay Pacific Airways

Six Boeing 747-400ERF à remplacer

Durement éprouvée par les effets de la pandémie de Covid, Cathay Pacific Airways continue néanmoins de travailler au renouvellement et à la modernisation de sa flotte. Le remplacement des six Boeing 747-400ERF est à l'ordre du jour depuis plusieurs mois maintenant et la compagnie aérienne a logiquement mis en concurrence l'Airbus A350F et le Boeing 777-8F. Cathay Pacific Airways exploite également une flotte de 14 Boeing 747-8F flambants neufs.

Un contrat à portée symbolique

Six avions ne font pas beaucoup à priori mais en ces temps de disette prolongée sur les gros-porteurs, un contrat de ce type pèse tout son poids de charge utile. Sans oublier que Cathay Pacific Airways est un client historique de Boeing sur le segment du fret. Un choix de la compagnie aérienne en faveur d'Airbus aurait donc une portée symbolique supplémentaire. Le jeu est serré entre Airbus et Boeing car les deux constructeurs peuvent tous les deux jouer la carte de la communalité et des économies d'échelle. Cathay Pacific Airways est cliente et exploitante d'Airbus A350-900 et A350-1000 et cela est aussi le cas pour les Boeing 777-300ER et 747-8F.

Boeing 777-8F contre Boeing 777-9 ?

Sans oublier que Cathay Pacific Airways est aussi client de lancement du Boeing 777-9 passagers avec une commande pour 21 exemplaires. Une commande que certains observateurs annonçaient possiblement à la baisse en avril 2021 et ramenée entre 10 et 15 exemplaires. Ce qui permet à Cathay Pacific Airways de jouer sur les clauses contractuelles et de "troquer" du Boeing 777-9 contre du Boeing 777-8F sans pénalités. Ce qui, à priori, donne un avantage à Boeing. Une carte que Airbus peut plus difficile jouer puisqu'à la fin octobre 2022 la compagnie aérienne n'avait plus que deux Airbus A350-900 et un A350-1000 à réceptionner.