Airbus A350 : Sabena technics lui dédie une salle de peinture

Le pôle peinture de Sabena technics à Toulouse compte désormais une quatrième salle. Inaugurée ce jour, cette salle est dédiée à l'Airbus A350. D'une surface de 7 500 m2, la salle est équipée d'un docking optimal pour les long-courriers et dotée d'un système de ventilation d'une capacité de 500 000 m3/h. Cet investissement d'un montant supérieur à 20 M€ pour Sabena technics s'est accompagné de plus de 80 recrutements. Des personnes embauchées et formées dès 2018. « C'est un nouveau développement majeur dans notre coopération avec le groupe Airbus qui confirme que Sabena technics est bien plus qu’un MRO », a souligné Philippe Rochet, président du Groupe Sabena technics, lors de l’inauguration du bâtiment. Le pôle peinture du groupe, qui atteindra dès 2020 une production d’environ 150 avions peints par an, a été créé en 2015. Situé sur la zone aéroportuaire de Toulouse-Blagnac, le site emploie plus de 160 collaborateurs, s’étend sur 4 hectares et représente plus de 18 700 m2 d’installations avec désormais 4 hangars exclusivement dédiées à la peinture.