Airbus A350 : Qatar Airways en cloue treize au sol

Une surface fuselage qui se dégrade à un rythme accéléré

Après une première salve de remarques acides de la part de son président, Qatar Airways passe désormais au communiqué de presse officiel pour annoncer qu'elle a été contrainte d'immobiliser treize avions de sa flotte d'Airbus A350 "suite à l'instruction écrite explicite de son organisme de réglementation". La cause de cette décision : la surface du fuselage sous la peinture qui se dégrade à un rythme accéléré. Les treize A350 sont donc mis hors service "jusqu'à ce que la cause profonde puisse être établie et qu'une solution satisfaisante soit trouvée pour corriger de façon permanente la cause primaire".

Quelle cause primaire ?

La recherche de la cause primaire de la dégradation des matériaux composites a déjà commencé chez Airbus dès la première alerte lancée par Qatar Airways. Les numéros de série des A350 permettent déjà d'identifier si les aérostructures concernées appartiennent à des lots bien précis dans des séquences de production bien précises également. Il faut aussi remonter "toute la chaîne" pour refaire un long travail d'analyse et de contrôle qualité. L'affaire n'est pas banale.

Des Airbus A330 pour remplacer les A350

Qatar Airways a déjà pris des mesures pour remettre en service sa flotte d'A330 avec effet immédiat afin de compenser en partie l'impact de l'immobilisation des A350 et étudie actuellement d'autres solutions. Les livraisons programmées d'A350 ont également été suspendues. "Qatar Airways attend d'Airbus que soit établie la cause primaire et qu’elle soit corrigée de manière permanente afin que notre compagnie et notre organisme de réglementation soient pleinement satisfaits des conditions, avant de prendre livraison de tout autre appareil A350. », a déclaré le président de Qatar Airways.