Airbus A350 chez Air France, budget 2020 en hausse pour les Armées, cette semaine dans Air et Cosmos

Paris, le 4 octobre 2019.

Cette semaine dans Air&Cosmos :

TRANSPORT AÉRIEN

Air France : premier A350, le nouveau fer de lance

Défaillance : XL Airways reprise in extremis ?

Analyse : Brussels Airlines prépare l’après-Thomas Cook

DÉFENSE

Libye : laboratoire d’essai pour un nouveau type de guerre aérienne

Projet de loi de finances : un budget 2020 en hausse pour les armées

Frégates : Thales à bord de la FDI

PROGRAMMES ET DÉVELOPPEMENT

Recherche et développement : Safran Landing Systems pose la première pierre de son ExceLAB

Jets d’affaires : les Bombardier Global 5500 et 6500 certifiés par Transports Canada

DRONES

Livraisons : Wings annonce un partenariat avec FedEx

Antidrones : Skylock fait face à la menace drones

Résultats : bonnes performances pour Drone Volt

ENTREPRISES ET MARCHÉS

Cluster aéronautique : Altytud se renforce en Hauts-de-France

Ecoles : un forum, c’est donnant-donnant

ESPACE

Station spatiale internationale : un Emirien pour la dernière relève du Soyouz FG

ARCHIVES

1969 : Concorde au-delà de Mach 1

Pour lire chaque semaine nos rubriques Défense, Transport aérien, Espace, Recherche & Développement, Entreprises & Marchés,

abonnez-vous à Air&Cosmos 100% digital.

Contact abonnement : abo@air-cosmos.com Tél. : 01 85 08 77 61