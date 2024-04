Airbus A350-900 : IndiGo commande 30 exemplaires fermes pour commencer

IndiGo se lancera sur le très long-courrier en 2027 avec l'Airbus A350-900

La compagnie aérienne indienne IndiGo se lancera sur le très long-courrier en 2027 avec de l'Airbus A350-900. Des ouvertures de ligne qui se feront à l'occasion de la saison d'été IATA qui démarre fin mars. Ce qui signifie que le transporteur réceptionnera ses premiers Airbus A350-900 commandés à 30 exemplaires fermes au cours du deuxième semestre 2026, le temps de réaliser des vols de familiarisation équipages avant le grand démarrage. IndiGo indique que le choix de l'aménagement cabine passagers se fera dans un deuxième temps.

Une flotte potentielle de 100 Airbus A350 à l'horizon 2040

Cette commande s'accompagne de droits d'achats sur 70 appareils de la famille Airbus A350 supplémentaires. En clair, cela donne une flotte potentielle de 100 Airbus A350 à l'horizon 2040 et comprenant également de l'A350-1000 et de l'A350 fret. Une flotte propulsée par du Rolls-Royce Trent XWB dans ses différentes versions de poussée.

Du long-courrier qui débutera en fait avec l'Airbus A321XLR

IndiGo commencera en fait son activité long-courrier avec l'Airbus A321XLR qu'elle a commandé ferme à plus de 70 exemplaires dans le cadre de contrats précédents et notamment celui signé en octobre 2019 pour un total de 300 appareils de la famille A320neo. Avait suivi en juin 2023 une nouvelle commande encore plus conséquente et portant sur pas moins de 500 exemplaires. A fin mars 2024, IndiGo affichait 1 240 A320neo et A321 neo commandés, respectivement 469 et 771, dont un total de 290 livrés dans les deux versions.