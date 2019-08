Airbus A330neo : de 281 à 436 sièges

Aircalin vient de réceptionner son premier Airbus A330neo dans la version A330-900. La compagnie aérienne a choisi un aménagement trois classes pour sa cabine passagers pour un total de 291 sièges : 26 en Affaires, 21 en Economie Premium et 244 en Economie. Cette configuration trois classes se retrouve chez les Airbus A330neo d'Air Sénégal (290 sièges : 32/21/237) ainsi que sur les A330-900 d'Azul et de TAP Portugal, soit 298 sièges dans une répartition similaire (voulue par l'actionnaire des deux compagnies aériennes) : 34 en Affaires, 96 en Economie Premium et 168 en Economie. De son côté, Air Mauritius a fait le choix d'une configuration cabine passagers deux classes avec 28 en Affaires et 260 en Economie. On est donc dans une fourchette de 288 à 298 sièges. Dans le haut et le bas de la fourchette, on trouve deux cas "intéressants" d'aménagement cabine passagers pour l' Airbus A330neo dans sa version A330-900. D'abord Delta Air Lines qui est, pour l'instant, la seule a avoir choisi une configuration quatre classes. Aux classes Economie Premium et Economie, la compagnie aérienne a en effet ajouté une classe encore plus Economie avec un espace entre les sièges encore plus réduit. Ce qui donne sur un total de 281 passagers : 59/28/56/168. A l'autre extrémité, Lion Air qui a choisi un aménagement classe unique pour pas moins de 436 sièges (dans la perspective des vols de pèlerins pour La Mecque et Jeddah). Ce qui confirme aussi que l'A330-900, propulsé par ses moteurs Rolls-Royce Trent 7000, peut bien aller jusqu'à 440 sièges.