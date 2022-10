Airbus A330neo : Air Côte d'Ivoire passe au long-courrier

Air Côte d'Ivoire franchit le pas du long-courrier avec l'A330neo

Air Côte d'Ivoire vient de franchir le pas du long-courrier avec la commande ferme de deux Airbus A330neo. Une ambition ancienne mais contrariée notamment par la pandémie de Covid. Les appareils permettront à la compagnie aérienne d'inaugurer des lignes transcontinentales à destination du Moyen-Orient, de l'Europe et peut être à terme vers les Etats-Unis. Le calendrier des livraisons des deux A330-900 propulsés par des moteurs Rolls-Royce Trent prévoit l'arrivée du premier exemplaire au quatrième trimestre 2024 et celle du second au deuxième trimestre 2025

240 passagers répartis en quatre classes

Air Côte d'Ivoire a choisi une configuration cabine pour un total de 240 passagers répartis en quatre classes dont très certainement une Premium Economie. Air Sénégal, qui a également pris de l'A330-900, a fait le choix d'un aménagement plus dense avec un total de 290 passagers répartis en trois classes seulement dont une Premium Economie (21 sièges). Uganda Airlines, quant à elle, est équipée avec l'Airbus A330-800 de plus petite capacité dans un aménagement pour 258 passagers répartis en trois classes : 20 fauteuils en classe Affaires, 28 sièges en Premium Economie et 210 en Economie standard.

Un parc moyen-courrier Airbus

Uganda Airlines exploite sur son réseau moyen-courrier du Bombardier CRJ-900. Air Côte d'Ivoire peut, par contre, jouer les synergies avec ses futurs long-courriers car la compagnie aérienne exploite un parc moyen-courrier Airbus : A320neo (un), A320ceo (deux) et A319 (trois). Chez Air Sénégal, il y a aussi de l'A321ceo aux côtés de l'A220-300. Un modèle que Uganda Airlines n'exclut pas d'exploiter dans le cadre du remplacement des CRJ-900.