Airbus A330 : vers une chaîne d'assemblage aux Etats-Unis ?

Un ravitailleur "construit en Amérique par des Américains pour des Américains"

L'alliance entre Lockheed Martin et Airbus sur le segment des avions ravitailleurs pour proposer à l'US Air Force une offre concurrente à celle de Boeing pour la deuxième tranche des 140 à 160 appareils prévus est publiquement entrée dans une phase très concrète avec l'apparition du LMXT sur le site web de Lockheed Martin. Un ravitailleur qui "sera construit en Amérique par des Américains pour des Américains" annonce, dès ses premières lignes, le communiqué de presse du constructeur américain. En cas de succès, et vu le volume de cette deuxième tranche et de la troisième à venir, au rythme des livraisons demandées (12 à 15 LMXT par an) à compter de 2029, investir dans une nouvelle ligne d'assemblage dédiée à l'Airbus A330 MRTT sur le site de Mobile en Alabama fait sens sur le plan industriel.

Motorisation américaine ?

L'Airbus A330 MRTT, la plateforme sur laquelle est bâtie la proposition de Lockheed Martin, est équipé de moteurs Rolls-Royce Trent 7000. Le LMXT conservera-t-il cette motorisation ou passera-t-il à une variante du General Electric GEnx ?. A suivre : Lockheed Martin, Airbus et General Electric ont quelques années devant eux pour mettre au point la bonne solution technique si leur offre est retenue. La capacité d'emport du LMXT est de 271 700 lbs de carburant, près de 30 000 livres de plus que l'Airbus A330 MRTT. Il faudra à la fois encore travailler pour trouver des gains de masse supplémentaires et une poussée moteurs encore supérieure.

Un avion "disponible maintenant et combat proven"

Lockheed Martin en profite "pour enfoncer le clou" face à l'offre concurrente de Boeing dont le KC-46A, sélectionné pour une première tranche de 179 exemplaires, accumule les déboires techniques et surtout les problèmes de qualité. Le LMXT est par contre disponible et complètement opérationnel dès maintenant, certifié pour le ravitaillement des différents appareils au terme de multiples essais : F-35, F-22, F-16, A-10, B1-B, C-17, E-3, E-7, F-15, P-8A. Enfin, l'A330 MRTT est "combat proven" et a été choisi comme ravitailleurs par 13 pays. Le site web d'Airbus ne semble donc pas à jour puisqu'il en évoque seulement huit : Singapour, Corée du Sud, Australie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, France, Royaume-Uni et le programme NATO MMF. Or, ce dernier "abrite" six pays (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Luxembourg, République Tchèque) et on arrive donc à 13. Juste une façon différente de présenter les choses.