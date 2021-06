Airbus A321XLR : Stelia Aerospace livre les premiers éléments

Stelia Aerospace sur le fuselage avant de l'Airbus A321XLR

Stelia Aerospace vient de livrer à Airbus les premières sections de fuselage qui lui ont été confiées pour l’A321XLR dont l'entrée en service commercial est programmée pour 2023. Stelia Aerospace est responsable de la conception, de la fabrication et de l’assemblage de tous les tronçons du fuselage avant de cet avion commandé ferme à plus de 450 exemplaires et qui affiche un rayon d’action de 8 700 km, pouvant notamment relier l’Europe à l’Amérique du Nord ou du Sud (ex : Rome-New York) ou l’Europe à l’Asie (ex : Londres-Delhi). Pour réaliser ses futures missions, l’Airbus A321XLR nécessite des modifications de toutes les sections du fuselage avant par rapport aux précédentes versions, tant sur la structure que sur les supports d’équipements.

Livraisons en provenance de Méaulte et de Rochefort

Les sites de Méaulte et de Rochefort ont ainsi livré, chacun, ce 28 juin, trois des six sections qui composent ce fuselage. "Cette livraison concrétise le travail réalisé depuis 2019 par une grande partie des sites et filiales de Stelia Aerospace : Toulouse et Rochefort pour la conception et le développement ; Saint-Nazaire, Stelia Tunisie et ACAM (Maroc) pour la production des pièces élémentaires et sous-ensembles équipés; Méaulte et Rochefort pour l’assemblage final des sections", souligne l'entreprise présidée par Cédric Gautier.

Livraisons conformes au planning

Et ce dernier de préciser: « Au nom de STELIA Aerospace, je suis très heureux et fier d’avoir livré aujourd’hui, conformément au planning, nos premiers éléments de l’A321XLR, le dernier-né de la famille monocouloir d’Airbus, qui va véritablement changer la donne sur le marché des long-courriers. Nous avons relevé avec succès le défi d’une livraison dans des délais extrêmement courts ».