Airbus A321XLR : la campagne d'essais en vol est lancée

Airbus A321XLR : décollage de Finkenwerder le 15 juin 2022

Le premier Airbus A321XLR d'essai, le MSN 11000, a décollé le 15 juin 2022 de Finkenwerder à 11h05 précises pour un premier vol d'essai sans histoires de près de 4h35 min. Aux commandes, les pilotes Thierry Diez et Gabriel Diaz de Villegas Giron, épaulés par les ingénieurs d'essais Frank Hohmeister, Medhi Zeddoun et Philippe Pupin. Ce premier vol a été l'occasion de tester les commandes de vol, les moteurs et les principaux systèmes de l'avion tout en ouvrant progressivement le domaine de vol pour évaluer les protections de l'enveloppe à grande et basse vitesse.

Trois avions pour 1 000 heures de vol

Le programme d'essais en vol sera réalisé avec trois appareils car l'Airbus A321XLR est proposé avec une double motorisation. Si le MSN 11000 est équipé de moteurs CFM Leap-1A, le second exemplaire d'essai, le MSN 11058, sera propulsé par des Pratt & Whitney GTF. Enfin, le troisième exemplaire, le MSN 11080, se concentrera sur les essais cabine passagers (éléments de confort, éléments de restauration, éléments de divertissements audio-vidéo,...) avec la participation des navigants commerciaux de différents clients. Les trois avions sont partis pour réaliser 1 000 heures de vol d'essais avant une certification des autorités de l'aviation civile sur le deuxième semestre 2023 avant une entrée en service commercial pour le début 2024.

Le retour d'expérience de l'Airbus A321LR

Les équipes d'Airbus et les compagnies aériennes clientes, soit une grosse vingtaine au total en incluant les loueurs, ont déjà acquis de l'expérience opérationnelle avec l'Airbus A321LR qui va certes moins loin que l'A321XLR mais qui est en service commercial depuis 2018 sous les couleurs de plusieurs exploitants. Certes, la pandémie est venue bousculer les plans initiaux mais les vols d'Airbus A321LR ont depuis repris avec une expérience transatlantique, notamment, qui est loin d'être négligeable. Autre avantage, ces vols ont permis et permettent de valider et/ou d'améliorer une expérience passagers qui sera très utile à l'A321XLR.