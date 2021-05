Airbus A321LR : JetBlue prend le premier des 13 avant l'arrivée de l'A321XLR

JetBlue a choisi une capacité de 138 sièges pour ses Airbus A321LR

JetBlue vient de réceptionner le premier de ses 13 Airbus A321LR pris en avril 2019 sur le "paquet" d'A321neo déjà commandés. La compagnie aérienne américaine rejoint ainsi d'autres transporteurs qui avaient aussi le choix de cette version LR pour "Long Range" de l'A321neo : SAS, TAP Portugal, Air Transat, Air Arabia, Air Astana, Aer Lingus, Gulf Air. La pandémie est venue bousculer les programmes de vols et les calendriers de livraisons mais la sortie de crise commence à pointer le bout de son nez et l'A321LR avec sa capacité de transporter plus 206 passagers sur 7 400 km s'annonce comme le module idéal dans le contexte. JetBlue a choisi un aménagement pour seulement 138 passagers.

La cabine passagers la moins dense

De quoi offrir le maximum de confort aux passagers de sa classe Affaires"Mint" qui vont bénéficier de véritables "suites privatives" jusqu'à présent réservées aux avions bi-couloirs ou à deux couloirs (type A330neo/A350). JetBlue en a placé 24 dans ses A321LR. Pour autant, les 114 passagers de la classe Economie ne sont pas oubliés avec un espacement entre sièges de 38 inch (les plus curieux transformeront en cm/ndlr) et sur quatre rangées l'espacement montera même à 43 cm. De quoi concurrencer des compagnies aériennes comme United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines mais aussi les grandes européennes. Les A321LR de JetBlue auront la cabine passagers la moins dense juste devant SAS et ses 157 passagers répartis en trois classes.

En attendant les A321XLR

La compagnie aérienne américaine se fait donc la main en attendant l'arrivée de ses 13 Airbus A321XLR eux aussi commandés à 13 exemplaires en juin 2019, là aussi prélevés sur les A321neo déjà commandés. Avec à la clef la desserte de routes plus longues puisque la distance franchissable prend 1 100 km de plus.