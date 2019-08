Airbus A321 cargo : Vallair place le premier chez Qantas

Qantas Airways prendra son premier Airbus A321 reconverti en avion cargo auprès de la société luxembourgeoise Vallair, spécialisée dans le démantèlement d'avions en fin de vie ainsi que dans le négoce, la location et la réparation d'avions et de moteurs. L'appareil (MSN 835) doit être livré à Qantas en 2020 et sera exploité pour le compte de la Poste australienne. Cette dernière et Qantas ont en effet scellé un partenariat stratégique sur une durée de sept ans et qui donne aux clients de la Poste australienne l'accès aux avions cargos de la compagnie aérienne ainsi qu'aux soutes de ses avions passagers. Le partenariat prévoit que Qantas exploitera à terme trois Airbus A321 reconvertis en cargos. Rebaptisé A321P2F, l'appareil peut prendre jusqu'à 14 conteneurs sur le pont principal et dix autres en soute. Ce qui donne à cet Airbus A321 un capacité totale de 27,9 tonnes sur une distance franchissable de 2 300 nm. En avril 2018, Vallair avait finalisé l'achat de six A321 produits entre 1997 et 1999, le MSN 835 placé chez Qantas ainsi que les MSN 891, 677, 827, 968 et 974.

Lancés en 2015, les programmes de conversion A321 et A320P2F, sont le fruit d’une collaboration entre le singapourien ST Aerospace, Airbus et EFW. ST Aerospace est responsable de la phase de développement technique, jusqu’à l’approbation du certificat de type supplémentaire (STC) par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis. De son côté, Airbus contribue au programme en fournissant des données sur les équipements d’origine et un apporte un soutien à la certification, tandis que EFW dirige le programme global et assure le marketing et les ventes.