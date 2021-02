Airbus A220 : Pratt & Whitney revient chez Air France

Air France : du Pratt & Whitney GTF sinon rien

Air France vient de passer commande auprès du motoriste Pratt & Whitney pour plus de 120 moteurs destinés à propulser son futur parc de 60 Airbus A220 dont les premières livraisons débuteront au mois de septembre 2021. La compagnie aérienne avait commandé les appareils en décembre 2019 dans le cadre de la modernisation de son parc de moyen-courriers Airbus qui compte 159 exemplaires. Ce qui laisse de la place pour une tranche supplémentaires d'A220 et/ou de l'Airbus A320/A321neo dans un deuxième temps. Le contrat signé en décembre 2019 comprend aussi 60 options sur de l'A220 qui est proposé avec une seule motorisation, le GTF de Pratt & Whitney.

Airbus A220-300 à 149 sièges

Cette commande est l'occasion pour Pratt & Whitney de faire son grand retour chez Air France qui avait fait le choix du CFM 56 pour équiper ses moyen-courriers Airbus de première génération. Même pour le plus petit d'entre eux, l'A318, qui était proposé avec du Pratt & Whitney PW6000. Air France a choisi le modèle le plus grand, l'A220-300, et annonce une capacité de 149 sièges. Il est destiné à remplacer les A318/A319 dont un total de 51 sont inscrits au registre avec des capacités respectives de 131 et 142/143 sièges. L'A220 apporte une cabine toute aussi confortable (328 cm) et des hublots plus grands qui offrent une belle luminosité.

MRO : nouveau moteur pour AFI KLM E&M

Cette commande d'A220 associé au Pratt & Whitney GTF est l'occasion pour AFI KLM E&M d'étendre sa palette de services MRO non seulement à un nouvel avion mais aussi à un nouveau moteur. Le contrat comprend en effet un volet maintenance par le biais d'un accord à long terme entre le motoriste et la compagnie aérienne. AFI KLM E&M sera donc aussi atelier agréé GTF tout comme l'est déjà son partenaire stratégique Delta Air Lines.