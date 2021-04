Airbus A220 : nouveau client pour 20 exemplaires

20 Airbus A220-300 de plus

L'Airbus A220-300 vient d'enregistrer un nouveau client au mois de mars 2021. Le contrat a été officialisé le 25 mars dernier et porte le nombre de ventes fermes de l'A220-300 à 559 unités. Et pas la peine d'aller "gratter" dans le détail des ventes par catégories de clients (loueurs, gouvernements, privés, compagnies aériennes) ou par région du monde, on en saura pas plus. C'est une bonne nouvelle pour le site de Mirabel même si du côté du Québec on ne sait toujours pas où seront finalement assemblés les avions. Le nom du nouveau client aiderait un peu plus. Si jamais Toulouse peut en dire un peu plus, nous sommes preneurs.

Neuf livraisons au premier trimestre 2021

Airbus a livré neuf A220 durant le premier trimestre 2021 : Delta Air Lines en a réceptionné cinq exemplaires, trois A220-100 et deux A220-300, tandis que Air Canada a pris quatre A220-300 et en attend encore 26 sur les 45 initialement commandés fermes. Delta Air Lines a encore quatre A220-100 (sur 45) à réceptionner et surtout 43 A220-300 (sur les 50 achetés). Lors du premier trimestre 2020, Airbus avait livré huit A220 et un total de 38 exemplaires sur l'ensemble de l'année dernière.