Airbus A220 : et de 20 pour airBaltic

Et de 20 Airbus A220 pour airBaltic. La compagnie aérienne lettonne vient en effet de réceptionner le dernier exemplaire de sa première commande passée il y a un moment maintenant. airBaltic a encore trente Airbus A220, propulsés par des Pratt & Whitney PW1500G, à réceptionner dans le cadre d'un deuxième contrat signé en mai 2018 et qui porte également sur des options pour trente exemplaires supplémentaires. Avec ses Pratt & Whitney PW1500G, la flotte Airbus A220 d'airBaltic avait accumulé, le jour de la vingtième livraison, samedi 21 septembre, plus de 37 000 heures de vol et transporté plus de 3,75 millions de passagers. La compagnie aérienne lettonne, qui a choisi le modèle A220-300, réceptionnera deux autres exemplaires d'ici à la fin de cette année. Il s'agit des deux premiers du deuxième contrat.